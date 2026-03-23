Матч України та Швеції у відборі на ЧС-2026: де та коли дивитися

Матвій Пономаренко на тренуванні збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

У рамках півфіналу кваліфікаційного раунду ЧС-2026 збірна України зустрінеться зі Швецією. Це буде шоста спроба "синьо-жовтих" пройти сито відбіркового турніру на Кубок Світу. П'ять попередніх спроб завершилися для національної команди невдало.

Українські вболівальники зможуть побачити поєдинок проти Швеції в прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Міні-турнір за право отримати путівку на Мундіаль звів збірну України зі Швецією. Переможець цієї пари зустрінеться або з Албанією, або з Польщею. Тільки одна з цих чотирьох команд зуміє пробитися на чемпіонат світу, який влітку пройде в США, Мексиці та Канаді.

Де і коли дивитися матч Україна — Швеція

У четвер, 26 березня, "синьо-жовті" приймуть суперника в Іспанії. Номінально господарями протистояння стануть саме підопічні Сергія Реброва. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом і пройде в Леванте на стадіоні "Сьюдад де Валенсія".

В Україні матч покаже медіасервіс "Megogo". Гра буде доступна для передплатників на каналі "Megogo Футбол 1" у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Фаворитом матчу з незначною перевагою є шведи, які зіграють без лідера своїх атак Александера Ісака. Українська команда не зможе розраховувати на травмованих Артема Довбика, Олександра Зінченка та низку інших основних футболістів.

Нагадаємо, дебютант збірної України Матвій Пономаренко вже влітку може перейти в один із європейських клубів.

А житомирське "Полісся" націлилося на важливого футболіста київського "Динамо", літній трансфер не виключений.

Ваша пробна версія Premium закінчилася