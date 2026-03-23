Головна Спорт Воронін здивував заявою про тренера збірної України Реброва

Дата публікації: 23 березня 2026 12:11
Андрій Воронін у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Колишній форвард збірної України Андрій Воронін висловився про свої стосунки з нинішнім головним тренером національної команди Сергієм Ребровим. Футболісти разом виступали за збірну України, включно з чемпіонатом світу 2006 року. Тоді команда дійшла до стадії чвертьфіналу.

У минулому Вороніна і Реброва пов'язували близькі дружні стосунки, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Згодом спілкування між колишніми партнерами стало менш частим. Андрій Воронін зазначив, що їхній зв'язок поступово ослаб після завершення спільної кар'єри. При цьому він підкреслив, що раніше Сергій Ребров був для нього людиною, на яку можна було покластися.

Сергей Ребров на приеме у Владимира Зеленского летом 2024 года
Сергій Ребров в Офісі Президента України. Фото: УНІАН

Воронін згадав минуле у збірній України

Нині Сергій Ребров очолює збірну України і готує команду до матчів відбору на чемпіонат світу-2026. Головним випробуванням для наставника стане кваліфікація на Мундіаль, у півфіналі якої "синьо-жовті" зустрінуться зі Швецією.

"Ми дуже добре дружили, стосунки були найближчими. Він був людиною, на яку я міг покластися. Згодом наше спілкування стало менш частим. Можливо тому, що ми не куми", — розповів Воронін.

Ексфорвард збірної України виступав за низку європейських клубів, включно з "Ліверпулем" та "Баєром", а також провів 74 матчі за збірну України. На його рахунку 8 голів та 5 результативних передач у національній команді.

Нагадаємо, вболівальники з України не зможуть безкоштовно подивитися матч відбору на ЧС-2026 проти Швеції.

Дискваліфікований вінгер національної команди Михайло Мудрик вирушив на дитячий курорт зі своєю новою дівчиною.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Андрій Воронін
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
