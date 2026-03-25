Украина сыграет против Швеции в новой форме

Руслан Малиновский и Илья Забарный. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу впервые сыграет в новом комплекте формы в матче плейоф отбора на чемпионат мира-2026 против Швеции. Поединок состоится 26 марта.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал INSIDE UPL.

Алексей Гуцуляк и Виктор Цыганков. Фото: УАФ

Новая форма сборной Украины

По информации источника, команда Сергея Реброва выйдет на поле в новом синем комплекте экипировки, который недавно утвердили для выступлений на ЧМ-2026.

Этот гостевой комплект будет дебютным для национальной команды и будет символизировать начало нового этапа перед решающими матчами отбора.

"По нашей информации, именно в этом матче команда Сергея Реброва впервые выйдет на поле в новом комплекте формы. Речь идет о синем комплекте экипировки, который недавно утвердили для выступлений на ЧМ-2026.

Ожидается, что это станет символическим стартом нового этапа для сборной", — говорится в сообщении.

Матч против Швеции имеет ключевое значение для сборной Украины, поскольку победитель пары продолжит борьбу за выход на чемпионат мира.

Илья Забарный. Фото: УАФ

В случае успеха украинская команда сыграет в финале плейоф 31 марта против победителя противостояния Польша — Албания.

Сборная Украины подходит к игре после подготовительного сбора в Испании, где команда отрабатывала тактические схемы и игровые связи.

Отметим, что сборная Украины будет хозяином матча, но сыграет в гостевой форме.

Напомним, матч Украина — Швеция в отборе на ЧМ-2026 будут транслировать в Украине.

