України зіграє проти Швеції в новій формі

Україна зіграє проти Швеції в новій формі
Збірна України з футболу вперше зіграє у новому комплекті форми в матчі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 проти Швеції. Поєдинок відбудеться 26 березня.
Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал INSIDE UPL.
Нова форма збірної України
За інформацією джерела, команда Сергія Реброва вийде на поле у новому синьому комплекті екіпірування, який нещодавно затвердили для виступів на ЧС-2026.
Цей гостьовий комплект буде дебютним для національної команди та символізуватиме початок нового етапу перед вирішальними матчами відбору.
"За нашою інформацією, саме в цьому матчі команда Сергія Реброва вперше вийде на поле у новому комплекті форми. Йдеться про синій комплект екіпірування, який нещодавно затвердили для виступів на ЧС-2026.
Очікується, що це стане символічним стартом нового етапу для збірної", — йдеться в повідомленні.
Матч проти Швеції має ключове значення для збірної України, оскільки переможець пари продовжить боротьбу за вихід на чемпіонат світу.
У разі успіху українська команда зіграє у фіналі плейоф 31 березня проти переможця протистояння Польща — Албанія.
Збірна України підходить до гри після підготовчого збору в Іспанії, де команда відпрацьовувала тактичні схеми та ігрові зв’язки.
Зазначимо, що збірна України буде господарем матчу, але зіграє в гостьовій формі.
Нагадаємо, матч Україна — Швеція у відборі на ЧС-2026 транслюватимуть в Україні.
