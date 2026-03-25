України зіграє проти Швеції в новій формі

Україна
Україна зіграє проти Швеції в новій формі

Україна зіграє проти Швеції в новій формі

Дата публікації: 25 березня 2026 00:17
Руслан Маліновський та Ілля Забарний. Фото: УАФ

Збірна України з футболу вперше зіграє у новому комплекті форми в матчі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 проти Швеції. Поєдинок відбудеться 26 березня.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал INSIDE UPL.

Олексій Гуцуляк та Віктор Циганков. Фото: УАФ

Нова форма збірної України

За інформацією джерела, команда Сергія Реброва вийде на поле у новому синьому комплекті екіпірування, який нещодавно затвердили для виступів на ЧС-2026.

Цей гостьовий комплект буде дебютним для національної команди та символізуватиме початок нового етапу перед вирішальними матчами відбору.

"За нашою інформацією, саме в цьому матчі команда Сергія Реброва вперше вийде на поле у новому комплекті форми. Йдеться про синій комплект екіпірування, який нещодавно затвердили для виступів на ЧС-2026.

Очікується, що це стане символічним стартом нового етапу для збірної", — йдеться в повідомленні.

Матч проти Швеції має ключове значення для збірної України, оскільки переможець пари продовжить боротьбу за вихід на чемпіонат світу.

Игроки сборной Украины
Ілля Забарний. Фото: УАФ

У разі успіху українська команда зіграє у фіналі плейоф 31 березня проти переможця протистояння Польща — Албанія.

Збірна України підходить до гри після підготовчого збору в Іспанії, де команда відпрацьовувала тактичні схеми та ігрові зв’язки.

Зазначимо, що збірна України буде господарем матчу, але зіграє в гостьовій формі.

Нагадаємо, матч Україна — Швеція у відборі на ЧС-2026 транслюватимуть в Україні.

футбол Збірна України з футболу ЧС-2026 з футболу футбольна форма Збірна Швеції з футболу
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
