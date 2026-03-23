Ребров знайшов несподівану заміну Яремчуку в збірній України

Ребров знайшов несподівану заміну Яремчуку в збірній України

Дата публікації: 23 березня 2026 13:11
Роман Яремчук перед грою "Ліона". Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард "Ліона" та збірної України Роман Яремчук може пропустити найближчі матчі національної команди. Йдеться про поєдинки відбору на чемпіонат світу 2026 року. Нападник не був включений до заявки французького клубу на матч проти "Монако".

Це викликало питання щодо поточного стану Романа Яремчука, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Telegram-канал Inside UPL.

Головний тренер "Ліона" Паулу Фонсека підтвердив, що українець отримав пошкодження. Найближчим часом Роман Яремчук пройде додаткове обстеження. За його підсумками стануть відомі точні терміни відновлення. Наразі участь Яремчука в матчах збірної залишається під питанням, хоча він прямує до табору національної команди.

Ігор Краснопір працює з м'ячем. Фото: instagram.com/krasnop1r/

Хто може замінити Яремчука у збірній України

У разі підтвердження серйозної травми тренерський штаб "синьо-жовтих" буде змушений внести зміни в заявку на матч відбору ЧС-2026 зі Швецією. Розглядається варіант із викликом нападника "Полісся" Ігоря Краснопіра.

Футболіст житомирської команди перебуває в резервному списку і може отримати шанс дебютувати за національну команду. Також у лінії атаки залишаються Матвій Пономаренко та Владислав Ванат. Остаточне рішення щодо складу збірної залежатиме від медичного висновку щодо Яремчука.

Нагадаємо, українським вболівальникам доведеться заплатити за можливість побачити пряму трансляцію матчу України та Швеції.

А футболіст "синьо-жовтих" Михайло Мудрик розкрив ім'я своєї нової дівчини, якою виявилася відома зірка.

футбол Збірна України з футболу Роман Яремчук Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу Ігор Краснопір
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
