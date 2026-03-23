Ребров нашел неожиданную замену Яремчуку в сборной Украины

Ребров нашел неожиданную замену Яремчуку в сборной Украины

Дата публикации 23 марта 2026 13:11
Ребров нашел неожиданную замену Яремчуку в сборной Украины
Роман Яремчук перед игрой "Лиона". Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард "Лиона" и сборной Украины Роман Яремчук может пропустить ближайшие матчи национальной команды. Речь идет о поединках отбора на чемпионат мира 2026 года. Нападающий не был включен в заявку французского клуба на матч против "Монако".

Это вызвало вопросы относительно текущего состояния Романа Яремчука, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал Inside UPL.

Главный тренер "Лиона" Паулу Фонсека подтвердил, что украинец получил повреждение. В ближайшее время Роман Яремчук пройдет дополнительное обследование. По его итогам станут известны точные сроки восстановления. На данный момент участие Яремчука в матчах сборной остается под вопросом, хотя он направляется в лагерь национальной команды.  

Игорь Краснопир во время матча чемпионата Украины в составе "Полесья"
Игорь Краснопир работает с мячом. Фото: instagram.com/krasnop1r/

Кто может заменить Яремчука в сборной Украины

В случае подтверждения серьезной травмы тренерский штаб "сине-желтых" будет вынужден внести изменения в заявку на матч отбора ЧМ-2026 со Швецией. Рассматривается вариант с вызовом нападающего "Полесья" Игоря Краснопира.

Футболист житомирской команды находится в резервном списке и может получить шанс дебютировать за национальную команду. Также в линии атаки остаются Матвей Пономаренко и Владислав Ванат. Окончательное решение по составу сборной будет зависеть от медицинского заключения по Яремчуку. 

футбол Сборная Украины по футболу Роман Яремчук Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу Игорь Краснопир
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
