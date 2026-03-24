Головна Спорт У Магучіх та Оліслагерс з'явилася ще одна амбітна суперниця

У Магучіх та Оліслагерс з'явилася ще одна амбітна суперниця

Дата публікації: 24 березня 2026 11:03
Ангеліна Топич (зліва), Юлія Левченко, Ярослава Магучіх та Нікола Оліслагерс. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Сербська стрибунка у висоту Ангеліна Топич уперше в кар'єрі завоювала медаль чемпіонату світу в приміщенні. Вона стала однією з трьох спортсменок, які розділили срібну нагороду. Фінал турніру виявився одним із найконкурентніших.

Для потрапляння на п'єдестал необхідно було подолати висоту 1,99 метра, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Перемогу на змаганнях здобула українка Ярослава Магучіх. Ще одна представниця України Юлія Левченко також виборола срібло. Разом із ними друге місце розділила австралійка Нікола Оліслагерс. Таким чином, на п'єдесталі опинилися одразу чотири спортсменки.

Ангелина Топич на чемпионате мира-2026 в помещении.
Стрибок Ангеліни Топич. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Топич продовжує прогрес на світовому рівні

Для сербської спортсменки ця медаль стала логічним продовженням зростання результатів. У 2024 році вона вперше вигравала етапи Діамантової ліги. У 2025-му сербка стала призеркою чемпіонату світу на відкритому повітрі, розділивши бронзу з Магучіх. На початку 2026 року спортсменка вперше в кар'єрі подолала планку 2,00 метра та встановила національний рекорд.

У фіналі ЧС у приміщенні Топич знову наблизилася до позначки 2,01 метра, але не змогла її взяти. При цьому результат 1,99 метра дозволив їй завоювати першу медаль світової першості в приміщенні. Спортсменка продовжує боротися за стабільні стрибки вище двох метрів. Її прогрес робить її однією з головних конкуренток на міжнародній арені.

Ангелина Топич завоевала медаль на ЧМ-2026 по легкой атлетике в помещении
Ангеліна Топич під час виступу. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Хто така Ангеліна Топич

Це одна з найперспективніших стрибунок у висоту нового покоління та лідерка збірної Сербії. Вона стабільно виступає на міжнародному рівні, регулярно долаючи висоти близько 1,95-2,00 метра. В її активі медалі великих турнірів, включно з чемпіонатами світу та етапами Діамантової ліги, а також національні рекорди.

На Олімпійських іграх 2024 року в Парижі Топич вважалася однією з претенденток на медалі, проте її виступ склався непросто. Під час змагань вона травмувала ногу і не зуміла виступити у фіналі турніру.

спорт Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту Ангеліна Топич
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
