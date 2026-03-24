Главная Спорт У Магучих и Олислагерс появилась еще одна амбициозная соперница

Дата публикации 24 марта 2026 11:03
Ангелина Топич (слева), Юлия Левченко, Ярослава Магучих и Никола Олислагерс. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Сербская прыгунья в высоту Ангелина Топич впервые в карьере завоевала медаль чемпионата мира в помещении. Она стала одной из трех спортсменок, разделивших серебряную награду. Финал турнира оказался одним из самых конкурентных.

Для попадания на пьедестал необходимо было преодолеть высоту 1,99 метра, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Читайте также:

Победу на соревнованиях одержала украинка Ярослава Магучих. Еще одна представительница Украины Юлия Левченко также завоевала серебро. Вместе с ними второе место разделила австралийка Никола Олислагерс. Таким образом, на пьедестале оказались сразу четыре спортсменки. 

Ангелина Топич на чемпионате мира-2026 в помещении.
Прыжок Ангелины Топич. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Топич продолжает прогресс на мировом уровне

Для сербской спортсменки эта медаль стала логичным продолжением роста результатов. В 2024 году она впервые выигрывала этапы Бриллиантовой лиги. В 2025-м сербка стала призером чемпионата мира на открытом воздухе, разделив бронзу с Магучих. В начале 2026 года спортсменка впервые в карьере преодолела планку 2,00 метра и установила национальный рекорд.

В финале ЧМ в помещении Топич вновь приблизилась к отметке 2,01 метра, но не смогла ее взять. При этом результат 1,99 метра позволил ей завоевать первую медаль мирового первенства в помещении. Спортсменка продолжает бороться за стабильные прыжки выше двух метров. Ее прогресс делает ее одной из главных конкуренток на международной арене. 

Ангелина Топич завоевала медаль на ЧМ-2026 по легкой атлетике в помещении
Ангелина Топич во время выступления. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Кто такая Ангелина Топич

Это одна из самых перспективных прыгуний в высоту нового поколения и лидер сборной Сербии. Она стабильно выступает на международном уровне, регулярно преодолевая высоты около 1,95–2,00 метра. В ее активе медали крупных турниров, включая чемпионаты мира и этапы Бриллиантовой лиги, а также национальные рекорды.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Топич считалась одной из претенденток на медали, однако ее выступление сложилось непросто. По ходу соревнований она травмировала ногу и не сумела выступить в финале турнира. 

Напомним, украинские болельщики смогут в прямом эфире увидеть матч национальной команды против Швеции в отборе на ЧМ-2026. 

А житомирское "Полесье" уже летом собирается подписать еще одного футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины. 

спорт Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту Ангелина Топич
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
