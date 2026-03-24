Вацко назвав несподіване прізвище майбутнього дебютанта збірної України

Вацко назвав несподіване прізвище майбутнього дебютанта збірної України

Дата публікації: 24 березня 2026 14:54
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine/

Відомий і коментатор Віктор Вацко прокоментував відсутність Максима Коробова в заявці збірної України. Питання виникло на тлі підготовки команди до матчу проти Швеції. Рішення тренерського штабу має об'єктивні причини.

Йдеться про стан здоров'я футболіста, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал Віктора Вацка.

Потенційний дебютант збірної України

Експерт зазначив, що захисник "Динамо" Максим Коробов пропустив останні матчі клубу через пошкодження. У гравця діагностовано проблему з привідним м'язом. Через це він був замінений у грі проти "Оболоні" і не брав участі в поєдинку з "Олександрією". За попередньою інформацією, відновлення займе ще кілька тижнів.

Максим Коробов на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

"Відповідь на поверхні: Коробов травмований. У нього проблема з привідним м'язом, через яку він пропустив останні матчі. Крім того, він зіграв лише кілька матчів на дорослому рівні, і це важливо враховувати перед таким поєдинком", — пояснив Вацко.

Коментатор також зазначив, що матч проти Швеції має особливе значення для збірної України. У такій ситуації тренерський штаб робить ставку на більш досвідчених гравців. При цьому він наголосив, що за подальшого прогресу Коробов може отримати виклик до національної команди. Його поява в збірній розглядається як питання часу.

Нагадаємо, матч відбору на ЧС-2026 між збірними України та Швеції можна буде побачити тільки за передоплату.

футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу Віктор Вацко Максим Коробов
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
