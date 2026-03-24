Відомий тренер вважає, що у Ітауми найкращі шанси побити Усика

Відомий тренер вважає, що у Ітауми найкращі шанси побити Усика

Дата публікації: 24 березня 2026 00:25
Відомий тренер вважає, що у Ітауми найкращі шанси побити Усика
Олександр Усик. Фото: Reuters

Відомий американський тренер Малік Скотт оцінив перспективи британського проспекта надважкої ваги Мозеса Ітауми та назвав його потенційним суперником Олександра Усика. Фахівець вважає, що молодий боксер може створити серйозні проблеми чемпіону.

Про це Скотт розповів у коментарі Action Network, передає портал Новини.LIVE.

Перспективи Ітауми проти Усика

За словами Скотта, Ітаума володіє необхідними якостями для виступів на найвищому рівні в надважкому дивізіоні. При цьому британець має сильну команду та високий рівень боксерського мислення.

"Вірю, що Мозес має найкращі шанси перемогти Усика", — сказав Скотт.

Фахівець також зазначив, що бій між Ітаумою та Усиком міг би стати важливим етапом для обох боксерів. Він вважає, що українець не повинен завершувати кар’єру без такого поєдинку.

Скотт звернув увагу й на сильні сторони британця, зокрема його боксерський інтелект і роботу тренерського штабу. Водночас він додав, що Ітаума ще не проходив серйозних випробувань у рингу, оскільки не доводилося бачити, як він реагує на складні ситуації.

Ітаума має рекорд 13 перемог у 13 боях, з яких 11 завершив нокаутом. У свої 21 рік він вважається одним із найперспективніших боксерів надважкої ваги.

Усик наразі є чинним чемпіоном світу за версіями WBA, WBC та IBF. Українець залишається непереможеним на професійному рівні — 24 перемоги, 15 нокаутів.

Усик 23 травня проведе бій у Єгипті проти одного з найкращих кікбоксерів в історії Ріко Верховена.

Ітаума 28 березня битиметься проти американського надважковаговика Джермейна Франкліна.

Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Андрій Котевич
