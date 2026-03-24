Известный тренер считает, что у Итаумы лучшие шансы побить Усика

Известный американский тренер Малик Скотт оценил перспективы британского проспекта супертяжелого веса Мозеса Итаумы и назвал его потенциальным соперником Александра Усика. Специалист считает, что молодой боксер может создать серьезные проблемы чемпиону.

Перспективы Итаумы против Усика

По словам Скотта, Итаума обладает необходимыми качествами для выступлений на самом высоком уровне в супертяжелом дивизионе. При этом британец имеет сильную команду и высокий уровень боксерского мышления.

"Верю, что Мозес имеет наилучшие шансы победить Усика", — сказал Скотт.

Специалист также отметил, что бой между Итаумой и Усиком мог бы стать важным этапом для обоих боксеров. Он считает, что украинец не должен завершать карьеру без такого поединка.

Скотт обратил внимание и на сильные стороны британца, в частности его боксерский интеллект и работу тренерского штаба. В то же время он добавил, что Итаума еще не проходил серьезных испытаний в ринге, поскольку не приходилось видеть, как он реагирует на сложные ситуации.

Итаума имеет рекорд из 13 побед в 13 боях, из которых 11 завершил нокаутом. В свои 21 год он считается одним из самых перспективных боксеров супертяжелого веса.

Усик сейчас является действующим чемпионом мира по версиям WBA, WBC и IBF. Украинец остается непобежденным на профессиональном уровне — 24 победы, 15 нокаутов.

Усик 23 мая проведет бой в Египте против одного из лучших кикбоксеров в истории Рико Верховена.

Итаума 28 марта сразится против американского супертяжеловеса Джермейна Франклина.

