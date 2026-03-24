Известный тренер считает, что у Итаумы лучшие шансы побить Усика

Известный тренер считает, что у Итаумы лучшие шансы побить Усика

Дата публикации 24 марта 2026 00:25
Александр Усик. Фото: Reuters

Известный американский тренер Малик Скотт оценил перспективы британского проспекта супертяжелого веса Мозеса Итаумы и назвал его потенциальным соперником Александра Усика. Специалист считает, что молодой боксер может создать серьезные проблемы чемпиону.

Об этом Скотт рассказал в комментарии Action Network, передает портал Новини.LIVE.

Мозес Итаума. Фото: Reuters

Перспективы Итаумы против Усика

По словам Скотта, Итаума обладает необходимыми качествами для выступлений на самом высоком уровне в супертяжелом дивизионе. При этом британец имеет сильную команду и высокий уровень боксерского мышления.

"Верю, что Мозес имеет наилучшие шансы победить Усика", — сказал Скотт.

Специалист также отметил, что бой между Итаумой и Усиком мог бы стать важным этапом для обоих боксеров. Он считает, что украинец не должен завершать карьеру без такого поединка.

Скотт обратил внимание и на сильные стороны британца, в частности его боксерский интеллект и работу тренерского штаба. В то же время он добавил, что Итаума еще не проходил серьезных испытаний в ринге, поскольку не приходилось видеть, как он реагирует на сложные ситуации.

Итаума имеет рекорд из 13 побед в 13 боях, из которых 11 завершил нокаутом. В свои 21 год он считается одним из самых перспективных боксеров супертяжелого веса.

Усик сейчас является действующим чемпионом мира по версиям WBA, WBC и IBF. Украинец остается непобежденным на профессиональном уровне — 24 победы, 15 нокаутов.

Усик 23 мая проведет бой в Египте против одного из лучших кикбоксеров в истории Рико Верховена.

Итаума 28 марта сразится против американского супертяжеловеса Джермейна Франклина.

Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Андрей Котевич
