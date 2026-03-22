Спаринг-партнер Усика зізнався, що на рингу з українцем дуже небезпечно

Олександр Усик. Фото: Reuters

Німецький боксер надважкої ваги Віктор Юрк розповів про досвід спарингів із об’єднаним чемпіоном світу Олександром Усиком та оцінив рівень українця. Боксер також згадав підготовку до бою Усика проти Тайсона Ф’юрі.

Про це Юрк повідомив у коментарі для Boxing Now, передає портал Новини.LIVE.

Під час спарингів з Усиком потрібно берегти мозок

Юрк заявив, що спаринги з Усиком стали для нього серйозним випробуванням, оскільки робота з українцем потребує максимальної концентрації та фізичної витривалості.

Німецький боксер підкреслив, що спостерігав за кар’єрою Усика ще з аматорських часів, зокрема за його виступами на Олімпійських іграх і на початку професійного шляху. Пізніше він отримав можливість працювати з Олександром у тренувальному таборі.

"У цих спарингах можна отримати пошкодження мозку, але все нормально — ти вчишся у найкращих. Він майстер, а я учень. Коли ти з ним на рингу, то думаєш: як він може бути настільки хорошим?" — сказав Юрк.

Боксер також зазначив, що після кількох раундів спарингу відчувається значна втома, тоді як Усик зберігає темп і працює на високому рівні протягом усього поєдинку.

Останній раз Юрк працював із Усиком у 2024 році під час підготовки до реваншу з Тайсоном Ф’юрі.

Юрк додав, що не очікує отримати запрошення до наступного табору Усика перед можливим поєдинком із Ріко Верховеном. На його думку, команда українця обиратиме спаринг-партнерів із кікбоксерським досвідом через стиль потенційного суперника.

Олександр Усик залишається чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі та продовжує підготовку в Іспанії.

