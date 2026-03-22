Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Спаринг-партнер Усика зізнався, що на рингу з українцем дуже небезпечно

Спаринг-партнер Усика зізнався, що на рингу з українцем дуже небезпечно

Ua ru
Дата публікації: 22 березня 2026 14:04
Спаринг-партнер Усика зізнався, що на рингу з українцем дуже небезпечно
Олександр Усик. Фото: Reuters

Німецький боксер надважкої ваги Віктор Юрк розповів про досвід спарингів із об’єднаним чемпіоном світу Олександром Усиком та оцінив рівень українця. Боксер також згадав підготовку до бою Усика проти Тайсона Ф’юрі.

Про це Юрк повідомив у коментарі для Boxing Now, передає портал Новини.LIVE.

Під час спарингів з Усиком потрібно берегти мозок

Юрк заявив, що спаринги з Усиком стали для нього серйозним випробуванням, оскільки робота з українцем потребує максимальної концентрації та фізичної витривалості.

Німецький боксер підкреслив, що спостерігав за кар’єрою Усика ще з аматорських часів, зокрема за його виступами на Олімпійських іграх і на початку професійного шляху. Пізніше він отримав можливість працювати з Олександром у тренувальному таборі.

"У цих спарингах можна отримати пошкодження мозку, але все нормально — ти вчишся у найкращих. Він майстер, а я учень. Коли ти з ним на рингу, то думаєш: як він може бути настільки хорошим?" — сказав Юрк.

Боксер також зазначив, що після кількох раундів спарингу відчувається значна втома, тоді як Усик зберігає темп і працює на високому рівні протягом усього поєдинку.

Останній раз Юрк працював із Усиком у 2024 році під час підготовки до реваншу з Тайсоном Ф’юрі.

Юрк додав, що не очікує отримати запрошення до наступного табору Усика перед можливим поєдинком із Ріко Верховеном. На його думку, команда українця обиратиме спаринг-партнерів із кікбоксерським досвідом через стиль потенційного суперника.

Олександр Усик залишається чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі та продовжує підготовку в Іспанії.

Олександр Усик бокс суперважка вага професійний бокс українські боксери
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації