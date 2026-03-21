Усик розповів, чому Джошуа залишився під враженнями від України

Усик розповів, чому Джошуа залишився під враженнями від України

Дата публікації: 21 березня 2026 22:02
Усик розповів, чому Джошуа залишився під враженнями від України
Ентоні Джошуа, Геннадій Буткевич та Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Об’єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик прокоментував візит Ентоні Джошуа до України та розповів про його перебування в країні. Британський боксер уперше відвідав Україну саме під час війни.

Про поїздку Джошуа повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Джошуа у Києві скуштував борщу

За словами Усика, ініціатива приїзду належала самому британцю. Боксери тренуються разом, і Джошуа вирішив супроводжувати українця під час поїздки на батьківщину.

"Йому було цікаво, що тут відбувається", — сказав Усик.

Олександр розповів, що під час візиту Джошуа ознайомився з українською культурою та побував у центрі Києва. Йому показали Майдан Незалежності та меморіал пам’яті загиблих, де спортсмени вшанували жертв війни.

Також британський боксер спробував традиційні українські страви. Усик уточнив, що Джошуа скуштував борщ і вареники під час перебування в Києві.

Усик зазначив, що гість був вражений побаченим і отримав уявлення про події в країні. Джошуа, за його словами, слідкує за новинами та розуміє ситуацію, пов’язану з війною.

Додамо, що візит Джошуа до України відбувся в межах боксерського заходу, який організовує команда Усика. Британець став одним із гостей події, де вийдуть на ринг Олександр Хижняк та Даніель Лапін.

Олександр і Ентоні мають спільну історію виступів у рингу. Українець двічі переміг британця у поєдинках за чемпіонські титули в надважкій вазі.

Джошуа за свою кар’єру виграв 29 поєдинків, 26 нокаутом, чотири бої програв.

У грудні Джошуа переміг Джейка Пола нокаутом. Після цього він потрапив у ДТП в Нігерії, де загинули два його друга.

Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Андрій Котевич
