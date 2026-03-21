Усик рассказал, почему Джошуа остался под впечатлениями от Украины

Энтони Джошуа, Геннадий Буткевич и Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал визит Энтони Джошуа в Украину и рассказал о его пребывании в стране. Британский боксер впервые посетил Украину именно во время войны.

О поездке Джошуа сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Джошуа в Киеве попробовал борщ

По словам Усика, инициатива приезда принадлежала самому британцу. Боксеры тренируются вместе, и Джошуа решил сопровождать украинца во время поездки на родину.

"Ему было интересно, что здесь происходит",- сказал Усик.

Александр рассказал, что во время визита Джошуа ознакомился с украинской культурой и побывал в центре Киева. Ему показали Майдан Независимости и мемориал памяти погибших, где спортсмены почтили память жертв войны.

Также британский боксер попробовал традиционные украинские блюда. Усик уточнил, что Джошуа попробовал борщ и вареники во время пребывания в Киеве.

Усик отметил, что гость был впечатлен увиденным и получил представление о событиях в стране. Джошуа, по его словам, следит за новостями и понимает ситуацию, связанную с войной.

Добавим, что визит Джошуа в Украину состоялся в рамках боксерского мероприятия, которое организует команда Усика. Британец стал одним из гостей события, где выйдут на ринг Александр Хижняк и Даниэль Лапин.

Александр и Энтони имеют общую историю выступлений в ринге. Украинец дважды победил британца в поединках за чемпионские титулы в супертяжелом весе.

Джошуа за свою карьеру выиграл 29 поединков, 26 нокаутом, четыре боя проиграл.

В декабре Джошуа победил Джейка Пола нокаутом. После этого он попал в ДТП в Нигерии, где погибли два его друга.

