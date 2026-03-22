Спарринг-партнер Усика признался, что на ринге с украинцем очень опасно

Александр Усик. Фото: Reuters

Немецкий боксер супертяжелого веса Виктор Юрк рассказал об опыте спаррингов с объединенным чемпионом мира Александром Усиком и оценил уровень украинца. Боксер также вспомнил подготовку к бою Усика против Тайсона Фьюри.

Юрк сообщил в комментарии для Boxing Now.

Во время спаррингов с Усиком нужно беречь мозг

Юрк заявил, что спарринги с Усиком стали для него серьезным испытанием, поскольку работа с украинцем требует максимальной концентрации и физической выносливости.

Немецкий боксер подчеркнул, что наблюдал за карьерой Усика еще с любительских времен, в частности за его выступлениями на Олимпийских играх и в начале профессионального пути. Позже он получил возможность работать с Александром в тренировочном лагере.

"В этих спаррингах можно получить повреждение мозга, но все нормально — ты учишься у лучших. Он мастер, а я ученик. Когда ты с ним на ринге, то думаешь: как он может быть настолько хорошим?" — сказал Юрк.

Боксер также отметил, что после нескольких раундов спарринга чувствуется значительная усталость, тогда как Усик сохраняет темп и работает на высоком уровне на протяжении всего поединка.

Последний раз Юрк работал с Усиком в 2024 году во время подготовки к реваншу с Тайсоном Фьюри.

Юрк добавил, что не ожидает получить приглашение в следующий лагерь Усика перед поединком с Рико Верховеном. По его мнению, команда украинца будет выбирать спарринг-партнеров с кикбоксерским опытом из-за стиля потенциального соперника.

Александр Усик остается чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе и продолжает подготовку в Испании.

