Вацко назвал неожиданную фамилию будущего дебютанта сборной Украины

Вацко назвал неожиданную фамилию будущего дебютанта сборной Украины

Дата публикации 24 марта 2026 14:54
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine/

Известный и комментатор Виктор Вацко прокомментировал отсутствие Максима Коробова в заявке сборной Украины. Вопрос возник на фоне подготовки команды к матчу против Швеции. Решение тренерского штаба имеет объективные причины.

Речь идет о состоянии здоровья футболиста, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Виктора Вацко. 

Потенциальный дебютант сборной Украины

Эксперт отметил, что защитник "Динамо" Максим Коробов пропустил последние матчи клуба из-за повреждения. У игрока диагностирована проблема с приводящей мышцей. Из-за этого он был заменен в игре против "Оболони" и не участвовал в поединке с "Александрией". По предварительной информации, восстановление займет еще несколько недель. 

Максим Коробов
Максим Коробов на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Ответ на поверхности: Коробов травмирован. У него проблема с приводящей мышцей, из-за которой он пропустил последние матчи. Кроме того, он сыграл всего несколько матчей на взрослом уровне, и это важно учитывать перед таким поединком", — объяснил Вацко.

Комментатор также отметил, что матч против Швеции имеет особое значение для сборной Украины. В такой ситуации тренерский штаб делает ставку на более опытных игроков. При этом он подчеркнул, что при дальнейшем прогрессе Коробов может получить вызов в национальную команду. Его появление в сборной рассматривается как вопрос времени. 

Напомним, матч отбора на ЧМ-2026 между сборными Украины и Швеции можно будет увидеть только за предоплату. 

футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу Виктор Вацко Максим Коробов
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
