Поттер назвал стратегию сборной Швеции на матч с Украиной

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча против Украины в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года. Поединок состоится 26 марта. Победитель встречи выйдет в финал отбора.

Там команда сыграет с победителем пары Польша и Албания, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sweden Herald.

Поттер считает силы равными

Шведский специалист отметил, что сборная Украины обладает сбалансированной игрой. Он выделил сильные стороны сборной Украины в атаке и обороне. По словам Поттера, команда Реброва умеет быстро возвращать мяч и эффективно использовать пространство. Также Грэм Поттер подчеркнул вариативность действий украинской сборной.

"У меня есть представление о том, как мы должны играть и что нам нужно сделать, чтобы победить Украину. Я рассматриваю этот матч как 50 на 50. Украина обладает стабильностью и разнообразной атакующей игрой", — заявил Поттер.

Шведский форвард Виктор Дьекереш. Фото: Reuters/David Klein

Тренер также добавил, что важным фактором станет готовность игроков после клубных матчей. Команда планирует провести полноценную подготовку к встрече. В штабе рассчитывают, что футболисты подойдут к игре против сборной Украины в оптимальном состоянии. Матч имеет ключевое значение для выхода в следующую стадию отбора.

Напомним, украинским болельщикам на этот раз не покажут бесплатно матч национальной команды в отборе на ЧМ-2026.

