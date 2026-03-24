Поттер назвав стратегію збірної Швеції на матч з Україною

Дата публікації: 24 березня 2026 13:31
Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер поділився очікуваннями від матчу проти України в плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Поєдинок відбудеться 26 березня. Переможець зустрічі вийде у фінал відбору.

Там команда зіграє з переможцем пари Польща та Албанія, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sweden Herald.

Читайте також:

Поттер вважає сили рівними

Шведський фахівець зазначив, що збірна України має збалансовану гру. Він виділив сильні сторони збірної України в атаці та обороні. За словами Поттера, команда Реброва вміє швидко повертати м'яч і ефективно використовувати простір. Також Грем Поттер підкреслив варіативність дій української збірної.

"У мене є уявлення про те, як ми повинні грати і що нам потрібно зробити, щоб перемогти Україну. Я розглядаю цей матч як 50 на 50. Україна має стабільність та різноманітну атакувальну гру", — заявив Поттер.

Нападающий сборной Швеции Виктор Дьекереш в матче за Арсенал
Шведський форвард Віктор Дьекереш. Фото: Reuters/David Klein

Тренер також додав, що важливим фактором стане готовність гравців після клубних матчів. Команда планує провести повноцінну підготовку до зустрічі. У штабі розраховують, що футболісти підійдуть до гри проти збірної України в оптимальному стані. Матч має ключове значення для виходу в наступну стадію відбору.

Нагадаємо, українським уболівальникам цього разу не покажуть безкоштовно матч національної команди у відборі на ЧС-2026.

Відомий тренер з боксу порівняв потенціал Олександра Усика та Мозеса Ітауми, після чого дійшов несподіваного висновку. 

футбол Збірна України з футболу Грем Поттер Збірна Швеції з футболу
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
Реклама

