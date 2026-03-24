Главная Спорт В руководстве Динамо произошли неожиданные перестановки

Дата публикации 24 марта 2026 14:09
Алексей Семененко на стадионе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" объявило об изменениях в структуре медиадепартамента клуба. Ряд кадровых решений касается управления коммуникациями и медиа. В клубе провели перераспределение ключевых ролей.

Алексей Семененко назначен заместителем генерального директора по коммуникациям и медиа, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу клуба.

Ранее Алексей Семененко занимал должность советника президента клуба. Руководителем медиадепартамента стал Юрий Корзаченко: футбольный журналист и публицист с опытом работы в украинских СМИ и Федерации футбола Украины. Он также является автором книг, посвященных "Динамо". 

Андрей Шахов-младший после матча "Динамо". Фото: instagram.com/andrew_shakhov/

Шахов сосредоточится на цифровых направлениях

Бывший руководитель медиадепартамента Андрей Шахов продолжит работу в структуре клуба. Теперь он будет отвечать за развитие социальных сетей и цифровых коммуникаций. В "Динамо" рассчитывают, что обновленная структура усилит информационное направление. Изменения направлены на развитие медиастратегии клуба. 

После 21 сыгранного матча киевское "Динамо" занимает 4 место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда отстает от лидирующего "ЛНЗ" на 6 баллов. 

Напомним, украинская гимнастка Таисия Онофрийчук заставила россиянку слушать национальный гимн после яркой победы. 

Матч сборных Украины и Швеции нельзя будет посмотреть бесплатно, но трансляция поединка окажется доступна. 

спорт футбол Динамо Андрей Шахов-младший Алексей Семененко
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
