В руководстве Динамо произошли неожиданные перестановки

Алексей Семененко на стадионе "Динамо".

Киевское "Динамо" объявило об изменениях в структуре медиадепартамента клуба. Ряд кадровых решений касается управления коммуникациями и медиа. В клубе провели перераспределение ключевых ролей.

Алексей Семененко назначен заместителем генерального директора по коммуникациям и медиа, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу клуба.

Ранее Алексей Семененко занимал должность советника президента клуба. Руководителем медиадепартамента стал Юрий Корзаченко: футбольный журналист и публицист с опытом работы в украинских СМИ и Федерации футбола Украины. Он также является автором книг, посвященных "Динамо".

Андрей Шахов-младший после матча "Динамо".

Шахов сосредоточится на цифровых направлениях

Бывший руководитель медиадепартамента Андрей Шахов продолжит работу в структуре клуба. Теперь он будет отвечать за развитие социальных сетей и цифровых коммуникаций. В "Динамо" рассчитывают, что обновленная структура усилит информационное направление. Изменения направлены на развитие медиастратегии клуба.

После 21 сыгранного матча киевское "Динамо" занимает 4 место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда отстает от лидирующего "ЛНЗ" на 6 баллов.

