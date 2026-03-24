У керівництві Динамо відбулися несподівані перестановки

Олексій Семененко на стадіоні "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" оголосило про зміни в структурі медіадепартаменту клубу. Низка кадрових рішень стосується управління комунікаціями та медіа. У клубі провели перерозподіл ключових ролей.

Олексія Семененка призначено заступником генерального директора з комунікацій та медіа, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу клубу.

Раніше Олексій Семененко обіймав посаду радника президента клубу. Керівником медіадепартаменту став Юрій Корзаченко: футбольний журналіст та публіцист із досвідом роботи в українських ЗМІ та Федерації футболу України. Він також є автором книг, присвячених "Динамо".

Андрій Шахов-молодший після матчу "Динамо". Фото: instagram.com/andrew_shakhov/

Шахов зосередиться на цифрових напрямках

Колишній керівник медіадепартаменту Андрій Шахов продовжить роботу в структурі клубу. Тепер він відповідатиме за розвиток соціальних мереж і цифрових комунікацій. У "Динамо" розраховують, що оновлена структура посилить інформаційний напрямок. Зміни спрямовані на розвиток медіастратегії клубу.

Після 21 зіграного матчу київське "Динамо" посідає 4 місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Команда відстає від лідируючого "ЛНЗ" на 6 балів.

