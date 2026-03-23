Ярмоленко може відкласти завершення футбольної кар'єри

Андрій Ярмоленко на полі.

Ветеран київського "Динамо" Андрій Ярмоленко може продовжити кар'єру в клубі після сезону 2025/26. Досвідченому гравцеві готують незвичайну пропозицію за контрактом. Раніше сам футболіст натякав, що поточний сезон може стати для нього останнім.

У Ярмоленка є мотивація залишитися на полі ще щонайменше на рік, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

У недавньому матчі проти "Олександрії" Андрій Ярмоленко забив свій 119-й гол у чемпіонаті України. Таким чином, він наблизився до рекорду результативності Максима Шацьких, на рахунку якого 124 м'ячі.

Андрій Ярмоленко перед поєдинком.

Ярмоленко йде на рекорд

У нинішньому сезоні на рахунку 36-річного футболіста 7 голів у 24 матчах. Загалом за "Динамо" Андрій Ярмоленко провів 417 ігор, відзначившись 164 голами та 96 результативними передачами.

"За моєю інформацією, Ярмоленко може отримати контракт без чіткого терміну дії. Він гратиме доти, доки не досягне позначки в 124 або 125 голів. Наскільки я розумію, після цього сезону він не завершить кар'єру", — заявив Ігор Бурбас.

Раніше також повідомлялося, що після завершення футбольної кар'єри Андрій Ярмоленко може перейти на адміністративну посаду в "Динамо". Деякі інсайди повідомляли, що йдеться про роботу спортивним директором столичного клубу.

Нагадаємо, досвідчений футболіст київського "Динамо" Владислав Кабаєв може продовжити кар'єру у складі "Полісся".

Збірна України готується до протистояння зі Швецією, вболівальники зможуть побачити матч у прямому ефірі.