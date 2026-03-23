Ярмоленко может отложить завершение футбольной карьеры

Ярмоленко может отложить завершение футбольной карьеры

Дата публикации 23 марта 2026 11:41
Ярмоленко может отложить завершение футбольной карьеры
Андрей Ярмоленко на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ветеран киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в клубе после сезона 2025/26. Опытному игроку готовят необычное предложение по контракту. Ранее сам футболист намекал, что текущий сезон может стать для него последним.

У Ярмоленко есть мотивация остаться на поле еще как минимум на год, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса

В недавнем матче против "Александрии" Андрей Ярмоленко забил свой 119-й гол в чемпионате Украины. Таким образом, он приблизился к рекорду результативности Максима Шацких, на счету которого 124 мяча. 

Андрей Ярмоленко перед матчем чемпионата Украины с Александрией в сезоне 2025/26
Андрей Ярмоленко перед поединком. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ярмоленко идет на рекорд 

В нынешнем сезоне на счету 36-летнего футболиста 7 голов в 24 матчах. Всего за "Динамо" Андрей Ярмоленко провел 417 игр, отметившись 164 голами и 96 результативными передачами.

"По моей информации, Ярмоленко может получить контракт без четкого срока действия. Он будет играть до тех пор, пока не достигнет отметки в 124 или 125 голов. Насколько я понимаю, после этого сезона он не завершит карьеру", — заявил Игорь Бурбас. 

Ранее также сообщалось, что после завершения футбольной карьеры Андрей Ярмоленко может перейти на административную должность в "Динамо". Некоторые инсайды сообщали, что речь идет о работе спортивным директором столичного клуба. 

Напомним, опытный футболист киевского "Динамо" Владислав Кабаев может продолжить карьеру в составе "Полесья". 

Сборная Украины готовится к противостоянию со Швецией, болельщики смогут увидеть матч в прямом эфире. 

спорт футбол Динамо Андрей Ярмоленко УПЛ
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
