Ярмоленко может отложить завершение футбольной карьеры

Андрей Ярмоленко на поле.

Ветеран киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в клубе после сезона 2025/26. Опытному игроку готовят необычное предложение по контракту. Ранее сам футболист намекал, что текущий сезон может стать для него последним.

У Ярмоленко есть мотивация остаться на поле еще как минимум на год, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса.

В недавнем матче против "Александрии" Андрей Ярмоленко забил свой 119-й гол в чемпионате Украины. Таким образом, он приблизился к рекорду результативности Максима Шацких, на счету которого 124 мяча.

Андрей Ярмоленко перед поединком.

Ярмоленко идет на рекорд

В нынешнем сезоне на счету 36-летнего футболиста 7 голов в 24 матчах. Всего за "Динамо" Андрей Ярмоленко провел 417 игр, отметившись 164 голами и 96 результативными передачами.

"По моей информации, Ярмоленко может получить контракт без четкого срока действия. Он будет играть до тех пор, пока не достигнет отметки в 124 или 125 голов. Насколько я понимаю, после этого сезона он не завершит карьеру", — заявил Игорь Бурбас.

Ранее также сообщалось, что после завершения футбольной карьеры Андрей Ярмоленко может перейти на административную должность в "Динамо". Некоторые инсайды сообщали, что речь идет о работе спортивным директором столичного клуба.

