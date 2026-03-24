Онофрійчук змусила росіянку слухати гімн України на турнірі

Таїсія Онофрійчук під час турніру. Фото: Tom Weller/Getty Images

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук стала переможницею етапу Гран-прі в іспанській Марбельї. Юна 17-річна спортсменка виграла багатоборство, а також три окремі види програми. За підсумками змагань вона показала найкращий результат із сумою 115,500 балів.

Ще одна українка Поліна Каріка посіла сьоме місце, повідомляє портал Новини.LIVE.

Гімнастка Таїсія Онофрійчук також кваліфікувалася до всіх чотирьох фіналів, включно зі вправами з обручем, м'ячем, булавами та стрічкою. У трьох із них вона показала найкращий результат уже на стадії відбору. Друге місце в багатоборстві посіла представниця Узбекистану Тахміна Ікромова, третя сходинка подіуму опинилася у польки Ліліани Левінської. Українка підтвердила статус однієї з лідерів сезону.

Таїсія Онофрійчук з обручем. Фото: Buda Mendes/Getty Images

Онофрійчук відмовилася від контакту з росіянкою

Під час церемонії нагородження у вправі зі стрічкою поруч з українкою опинилася спортсменка з Росії Марія Борисова, яка виступає в нейтральному статусі. Вихованка Ірини Дерюгіної відмовилася потиснути їй руку, не стала брати участь у спільній фотографії та покинула п'єдестал. Таким чином, росіянка залишилася на нагородженні одна під час виконання гімну України. Цей жест став демонстрацією позиції української спортсменки.

Українка Таїсія Онофрійчук є дворазовою бронзовою призеркою чемпіонатів світу та чемпіонкою Європи 2025 року в багатоборстві. У її активі також шість медалей континентальних першостей. Перемога в Марбельї стала одним із ключових результатів у її кар'єрі.

