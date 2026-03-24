Головна Спорт Онофрійчук змусила росіянку слухати гімн України на турнірі

Дата публікації: 24 березня 2026 12:07
Таїсія Онофрійчук під час турніру. Фото: Tom Weller/Getty Images

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук стала переможницею етапу Гран-прі в іспанській Марбельї. Юна 17-річна спортсменка виграла багатоборство, а також три окремі види програми. За підсумками змагань вона показала найкращий результат із сумою 115,500 балів.

Ще одна українка Поліна Каріка посіла сьоме місце, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Гімнастка Таїсія Онофрійчук також кваліфікувалася до всіх чотирьох фіналів, включно зі вправами з обручем, м'ячем, булавами та стрічкою. У трьох із них вона показала найкращий результат уже на стадії відбору. Друге місце в багатоборстві посіла представниця Узбекистану Тахміна Ікромова, третя сходинка подіуму опинилася у польки Ліліани Левінської. Українка підтвердила статус однієї з лідерів сезону.

Гимнастка Таисия Онофрийчук выступает на международном турнире
Таїсія Онофрійчук з обручем. Фото: Buda Mendes/Getty Images

Онофрійчук відмовилася від контакту з росіянкою

Під час церемонії нагородження у вправі зі стрічкою поруч з українкою опинилася спортсменка з Росії Марія Борисова, яка виступає в нейтральному статусі. Вихованка Ірини Дерюгіної відмовилася потиснути їй руку, не стала брати участь у спільній фотографії та покинула п'єдестал. Таким чином, росіянка залишилася на нагородженні одна під час виконання гімну України. Цей жест став демонстрацією позиції української спортсменки.

Українка Таїсія Онофрійчук є дворазовою бронзовою призеркою чемпіонатів світу та чемпіонкою Європи 2025 року в багатоборстві. У її активі також шість медалей континентальних першостей. Перемога в Марбельї стала одним із ключових результатів у її кар'єрі.

Нагадаємо, українським уболівальникам не покажуть безкоштовно матч "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2026 зі Швецією.

Один із лідерів півзахисту київського "Динамо" влітку може підписати контракт із житомирським "Поліссям".

спорт Гімнастика Таїсія Онофрійчук Художня гімнастика Українська федерація гімнастики
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
