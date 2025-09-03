Скандал у гімнастиці — Дерюгіна заговорила про бойкот турніру

Зірка української художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук. Фото: instagram.com/taisia_onofriichuk/

Ірина Дерюгіна виступила з жорсткою заявою після того, як Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань російських та білоруських спортсменок у "нейтральному" статусі.

Президент Федерації гімнастики України пригрозила бойкотом таких турнірів, повідомляє "Суспільне Спорт".

Федерація України вказує на те, що серед допущених є атлетки, які підтримували війну проти України. Зокрема, йдеться про чемпіонку світу та Олімпійських ігор Ангеліну Мельникову, яка представляє ЦСКА та публічно використовувала символіку "Z".

Ірина Дерюгіна на пресконференції. Фото: УНІАН

Як Україна відповість на допуск росіянок

Дерюгіна зазначила, що дії FIG підривають довіру до самого поняття "нейтрального статусу". За її словами, це перетворює спортивні змагання на інструмент політичного тиску та "відмивання" репутації агресора.

"Українська федерація гімнастики уважно відстежує склад учасниць міжнародних турнірів. Якщо виявимо, що статус "нейтральних" присвоєно всупереч критеріям, ми будемо домагатися їхнього відсторонення. В іншому разі не виключений пасивний протест і відмова від участі. Наша позиція залишається незмінною: спорт не може бути ширмою для агресії", — заявила Дерюгіна.

