Україна
Дерюгина прокомментировала бойкот соревнований по гимнастике

Дерюгина прокомментировала бойкот соревнований по гимнастике

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 09:38
Скандал в гимнастике — Дерюгина заговорила о бойкоте турнира
Звезда украинской художественной гимнастики Таисия Онофрийчук. Фото: instagram.com/taisia_onofriichuk/

Ирина Дерюгина выступила с жестким заявлением после того, как Международная федерация гимнастики допустила к соревнованиям российских и белорусских спортсменок в "нейтральном" статусе.

Президент Федерации гимнастики Украины пригрозила бойкотом таких турниров, сообщает "Суспільне Спорт". 

Федерация Украины указывает на то, что среди допущенных есть атлетки, которые поддерживали войну против Украины. В частности, речь идет о чемпионке мира и Олимпийских игр Ангелине Мельниковой, представляющей ЦСКА и публично использовавшей символику "Z". 

Ирина Дерюгина
Ирина Дерюгина на пресс-конференции. Фото: УНИАН

Как Украина ответит на допуск россиянок 

Дерюгина отметила, что действия FIG подрывают доверие к самому понятию "нейтрального статуса". По ее словам, это превращает спортивные соревнования в инструмент политического давления и "отмывания" репутации агрессора.

"Украинская федерация гимнастики внимательно отслеживает состав участниц международных турниров. Если обнаружим, что статус "нейтральных" присвоен вопреки критериям, мы будем добиваться их отстранения. В противном случае не исключен пассивный протест и отказ от участия. Наша позиция остаётся неизменной: спорт не может быть ширмой для агрессии", — заявила Дерюгина.

спорт российские спортсмены Таисия Онофрийчук Художественная гимнастика Ирина Дерюгина
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
