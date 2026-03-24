Онофрийчук заставила россиянку слушать гимн Украины на турнире

Таисия Онофрийчук во время турнира. Фото: Tom Weller/Getty Images

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук стала победительницей этапа Гран-при в испанской Марбелье. Юная 17-летняя спортсменка выиграла многоборье, а также три отдельных вида программы. По итогам соревнований она показала лучший результат с суммой 115,500 баллов.

Еще одна украинка Полина Карика заняла седьмое место, сообщает портал Новини.LIVE.

Гимнастка Таисия Онофрийчук также квалифицировалась во все четыре финала, включая упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой. В трех из них она показала лучший результат уже на стадии отбора. Второе место в многоборье заняла представительница Узбекистана Тахмина Икромова, третья ступенька подиума оказалась у польки Лилианы Левинской. Украинка подтвердила статус одной из лидеров сезона.

Таисия Онофрийчук с обручем. Фото: Buda Mendes/Getty Images

Онофрийчук отказалась от контакта с россиянкой

Во время церемонии награждения в упражнении с лентой рядом с украинкой оказалась спортсменка из России Мария Борисова, выступающая в нейтральном статусе. Воспитанница Ирины Дерюгиной отказалась пожать ей руку, не стала участвовать в совместной фотографии и покинула пьедестал. Таким образом, россиянка осталась на награждении одна во время исполнения гимна Украины. Этот жест стал демонстрацией позиции украинской спортсменки.

Украинка Таисия Онофрийчук является двукратной бронзовой призеркой чемпионатов мира и чемпионкой Европы 2025 года в многоборье. В ее активе также шесть медалей континентальных первенств. Победа в Марбелье стала одним из ключевых результатов в ее карьере.

