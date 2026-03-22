Динамо влітку позбудеться свого скандального футболіста

Динамо влітку позбудеться свого скандального футболіста

Дата публікації: 22 березня 2026 23:59
Динамо влітку позбудеться свого скандального футболіста
Владислав Бленуце. Фото: "Динамо"

Форвард "Динамо" Владислав Бленуце може залишити київський клуб уже влітку 2026 року. Йдеться про можливий відхід щонайменше на правах оренди.

Про це повідомило румунське видання Sport.ro, передає портал Новини.LIVE.

Бленуце покине київське "Динамо"

За інформацією джерела, 24-річний нападник не входить до планів команди та фактично випав із обойми. Останній матч форварда за "Динамо" відбувся 9 листопада, після чого він не отримував ігрової практики.

"Бленуце покине "Динамо" влітку, стовідсотково", — повідомило джерело, близьке до гравця.

Бленуце приєднався до київського клубу у вересні 2025 року після переходу з румунської "Крайови". Однак уже в перші місяці в Україні він не зміг закріпитися в основному складі й потрапив у скандал, оскільки разом із дружиною робив перепости російських пропагандистів.

За даними румунських медіа, форвард зіткнувся з проблемами адаптації та не отримав довіри тренерського штабу. Відсутність стабільної ігрової практики призвела до того, що гравець розглядає варіанти зміни клубу.

Попри те, що контракт Бленуце з "Динамо" діє до 30 червня 2030 року, сторони можуть погодитися на тимчасовий відхід. Найбільш імовірним варіантом називається оренда.

Інтерес до нападника раніше проявляло "Динамо" Бухарест. Румунський клуб розглядав можливість підписання гравця ще взимку і може повернутися до цього варіанту влітку. Однак він не хотів платити за оренду.

Також повідомляється, що Бленуце змінив агентське представництво та підписав контракт із міжнародною агенцією Base. Водночас сам футболіст не повністю задоволений поточною співпрацею.

футбол Динамо Футбол трансфери УПЛ Владіслав Бленуце
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
