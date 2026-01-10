У Динамо вирішили, де гратиме Бленуце

Динамо визначилося з майбутнім Бленуце — що відомо
Форвард київського "Динамо" Владислав Бленуце отримає ще один шанс закріпитися в українській команді. У його послугах зацікавлені декілька закордонних клубів.
Трансфер гравця можливий не раніше, ніж під час літнього міжсезоння, повідомляє видання GSP.
Румунська "Крайова" вела переговори з "Динамо" щодо Владислава Бленуце. Обговорювалися варіанти з трансфером та орендою 23-річного нападника. Однак сторони не змогли знайти рішення, яке допомогло б гравцеві покинути Київ.
Що сказали в "Крайові" про Бленуце
Футболіст "біло-синіх" не зможе виступати за іншу команду до кінця нинішнього сезону. Він перейшов у "Динамо" 2025 року як заміна Владиславу Ванату, який поїхав у "Жирону".
Бленуце не встиг адаптуватися до українського футболу за пів року, які провів у Києві. Одразу кілька команд захотіли підписати цього гравця, але "біло-сині" дадуть Владиславу змогу проявити себе попри те, що вболівальники столичної команди не люблять форварда.
У сезоні 2025/2026 Бленуце провів за "Динамо" 10 матчів і відзначився лише одним забитим голом.
