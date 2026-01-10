У Динамо вирішили, де гратиме Бленуце

Владислав Бленуце під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Форвард київського "Динамо" Владислав Бленуце отримає ще один шанс закріпитися в українській команді. У його послугах зацікавлені декілька закордонних клубів.

Трансфер гравця можливий не раніше, ніж під час літнього міжсезоння, повідомляє видання GSP.

Реклама

Читайте також:

Румунська "Крайова" вела переговори з "Динамо" щодо Владислава Бленуце. Обговорювалися варіанти з трансфером та орендою 23-річного нападника. Однак сторони не змогли знайти рішення, яке допомогло б гравцеві покинути Київ.

Владислав Бленуце бореться за м'яч. Фото: пресслужба "Динамо"

Що сказали в "Крайові" про Бленуце

Футболіст "біло-синіх" не зможе виступати за іншу команду до кінця нинішнього сезону. Він перейшов у "Динамо" 2025 року як заміна Владиславу Ванату, який поїхав у "Жирону".

Бленуце не встиг адаптуватися до українського футболу за пів року, які провів у Києві. Одразу кілька команд захотіли підписати цього гравця, але "біло-сині" дадуть Владиславу змогу проявити себе попри те, що вболівальники столичної команди не люблять форварда.

У сезоні 2025/2026 Бленуце провів за "Динамо" 10 матчів і відзначився лише одним забитим голом.

Нагадаємо, форвард збірної України Артем Довбик може зіткнутися з новим викликом у своїй кар'єрі.

Відомий у минулому боксер Володимир Кличко знову провів спаринг з іншим відомим спортсменом.