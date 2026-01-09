У Динамо заявили, що мають найкращий маркетинг серед клубів УПЛ

Гравці київського "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

В київському "Динамо" впевнені, що у них хороша маркетингова служба. При цьому, клуб постійно критикують за недостатню роботу з маркетинговою складовою.

Про місце "Динамо" в маркетинговому плані повідомив заступник генерального директора "Динамо" Максим Радуцький в коментарі Джерелу.

Функціонери "Динамо" впевнені в собі

Радуцький у бліц-форматі поділився власними футбольними вподобаннями та оцінив позиції київського клубу.

За його словами, найкращий маркетинг в УПЛ має саме "Динамо". Серед улюблених клубів поза Україною він назвав мадридський "Реал". Говорячи про можливе символічне підписання іноземного футболіста, Радуцький зупинився на кандидатурі Едгара Давідса, зазначивши, що гірше від цього точно не було б. Із легенд світового футболу він хотів би поспілкуватися за кавою з Раулем. Найяскравішим матчем, який він бачив наживо, Радуцький назвав гру за участю "Інтер Маямі", додавши, що сама атмосфера була вражаючою. Також він відповів на запитання про можливе повернення ексгравців "Динамо", назвавши дві легендарні постаті клубу — Володимира Мунтяна та Валентина Белькевича.

