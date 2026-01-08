Відео
Головна Спорт Шапаренко досі може стати гравцем клубу, де грають двоє українців

Шапаренко досі може стати гравцем клубу, де грають двоє українців

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 17:54
Жирона залишається в гонці за Шапаренком - що відомо
Микола Шапаренко. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" досі не підписало новий контракт зі своїм півзахисником Миколою Шапаренком. При цьому, на гравця претендують й інші клуби.

Одним із зацікавлених клубів є "Жирона", повідомила "Динамоманія" з посиланням на іспанські ЗМІ.

Николай Шапаренко
Микола Шапаренко. Фото: "Динамо"

Шапаренко може переїхати в Іспанію

"Жирона" сформувала список із трьох позицій, які клуб планує підсилити найближчим часом. Одним із пріоритетів залишається центр поля.

Під час первинного аналізу ринку каталонці оцінювали можливість запрошення Марка Бернала з "Барселони" та Стефана Байчетича з "Ліверпуля". Втім обидва варіанти визнані складними для реалізації через високу конкуренцію та фінансові умови.

У цій ситуації клуб переходить до альтернативних сценаріїв. Серед футболістів, яких продовжують розглядати як реальне підсилення, — півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко.

У "Жироні" усвідомлюють обмежений доступ до пріоритетних цілей, тому розширюють шортлист і детально вивчають кандидатів, які можуть бути доступнішими на трансферному ринку.

Контракт Шапаренка з "Динамо" завершиться у вересні 2026 року. Наразі гравця можна придбати за символічну плату. У ЗМІ називають суму близько 8 млн євро.

Нагадаємо, син ексгравця"Шахтаря", який сам грав в УПЛ, розшукується ТЦК.

Раніше чемпіон світу з боксу Олександр Усик купив собі незвичайний автомобіль.

футбол Динамо Футбол трансфери Микола Шапаренко Жирона
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
