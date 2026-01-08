Жирона залишається в гонці за Шапаренком - що відомо

Микола Шапаренко. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" досі не підписало новий контракт зі своїм півзахисником Миколою Шапаренком. При цьому, на гравця претендують й інші клуби.

Одним із зацікавлених клубів є "Жирона", повідомила "Динамоманія" з посиланням на іспанські ЗМІ.

Шапаренко може переїхати в Іспанію

"Жирона" сформувала список із трьох позицій, які клуб планує підсилити найближчим часом. Одним із пріоритетів залишається центр поля.

Під час первинного аналізу ринку каталонці оцінювали можливість запрошення Марка Бернала з "Барселони" та Стефана Байчетича з "Ліверпуля". Втім обидва варіанти визнані складними для реалізації через високу конкуренцію та фінансові умови.

У цій ситуації клуб переходить до альтернативних сценаріїв. Серед футболістів, яких продовжують розглядати як реальне підсилення, — півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко.

У "Жироні" усвідомлюють обмежений доступ до пріоритетних цілей, тому розширюють шортлист і детально вивчають кандидатів, які можуть бути доступнішими на трансферному ринку.

Контракт Шапаренка з "Динамо" завершиться у вересні 2026 року. Наразі гравця можна придбати за символічну плату. У ЗМІ називають суму близько 8 млн євро.

