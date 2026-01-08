Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шапаренко до сих пор может перейти в клуб с украинцами

Шапаренко до сих пор может перейти в клуб с украинцами

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 17:54
Жирона остается в гонке за Шапаренко — что известно
Николай Шапаренко. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" до сих пор не подписало новый контракт со своим полузащитником Николаем Шапаренко. При этом, на игрока претендуют и другие клубы.

Одним из заинтересованных клубов является "Жирона", сообщила "Динамомания" со ссылкой на испанские СМИ.

Реклама
Читайте также:
Николай Шапаренко
Николай Шапаренко. Фото: "Динамо"

Шапаренко может переехать в Испанию

"Жирона" сформировала список из трех позиций, которые клуб планирует усилить в ближайшее время. Одним из приоритетов остается центр поля.

Во время первичного анализа рынка каталонцы оценивали возможность приглашения Марка Бернала из "Барселоны" и Стефана Байчетича из "Ливерпуля". Впрочем, оба варианта признаны сложными для реализации из-за высокой конкуренции и финансовых условий.

В этой ситуации клуб переходит к альтернативным сценариям. Среди футболистов, которых продолжают рассматривать как реальное усиление, — полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко.

В "Жироне" осознают ограниченный доступ к приоритетным целям, поэтому расширяют шортлист и детально изучают кандидатов, которые могут быть более доступными на трансферном рынке.

Контракт Шапаренко с "Динамо" завершится в сентябре 2026 года. Сейчас игрока можно приобрести за символическую плату. В СМИ называют сумму около 8 млн евро.

Напомним, сын экс-игрока "Шахтера", который сам играл в УПЛ, разыскивается ТЦК.

Ранее чемпион мира по боксу Александр Усик купил себе необычный автомобиль.

футбол Динамо Футбол трансферы Николай Шапаренко Жирона
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации