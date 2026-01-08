Жирона остается в гонке за Шапаренко — что известно

Николай Шапаренко. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" до сих пор не подписало новый контракт со своим полузащитником Николаем Шапаренко. При этом, на игрока претендуют и другие клубы.

Одним из заинтересованных клубов является "Жирона", сообщила "Динамомания" со ссылкой на испанские СМИ.

Николай Шапаренко. Фото: "Динамо"

Шапаренко может переехать в Испанию

"Жирона" сформировала список из трех позиций, которые клуб планирует усилить в ближайшее время. Одним из приоритетов остается центр поля.

Во время первичного анализа рынка каталонцы оценивали возможность приглашения Марка Бернала из "Барселоны" и Стефана Байчетича из "Ливерпуля". Впрочем, оба варианта признаны сложными для реализации из-за высокой конкуренции и финансовых условий.

В этой ситуации клуб переходит к альтернативным сценариям. Среди футболистов, которых продолжают рассматривать как реальное усиление, — полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко.

В "Жироне" осознают ограниченный доступ к приоритетным целям, поэтому расширяют шортлист и детально изучают кандидатов, которые могут быть более доступными на трансферном рынке.

Контракт Шапаренко с "Динамо" завершится в сентябре 2026 года. Сейчас игрока можно приобрести за символическую плату. В СМИ называют сумму около 8 млн евро.

