Динамо взимку може продати Шапаренка: інтерес з Туреччини став сильнішим

Київське "Динамо" взимку спробує продати свого півзахисника Миколу Шапаренка. Це станеться, якщо гравець не продовжить контракт.

На гравця претендує турецький "Фенербахче", повідомив журналіст Ерлан Сердал.

Микола Шапаренко. Фото: "Динамо" Київ

Новий клуб для Шапаренка

Контракт 26-річного хавбека зі столичним клубом завершується у вересні, що робить його ситуацію привабливою для іноземних клубів.

У Туреччині уважно стежать за розвитком подій, однак наразі Шапаренко не входить до числа пріоритетних цілей. Українець перебуває в нижній частині трансферного списку.

Керівництво "Фенербахче" розглядає кілька кандидатур для підсилення середньої лінії. Рішення щодо можливого трансферу Шапаренка залежатиме від результатів перемовин з іншими гравцями та загальної стратегії клубу на ринку.

При цьому, Шапаренка розглядають турецькі "Бешикташ", "Трабзонспор", та іспанська "Жирона".

Цього сезону Шапаренко в 22 матчах забив два м'ячі та зробив сім асистів.

