Лідер Динамо став ціллю турецького Топ-клубу

Дата публікації: 1 січня 2026 22:12
Динамо взимку може продати Шапаренка: інтерес з Туреччини став сильнішим
Микола Шапаренко. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" взимку спробує продати свого півзахисника Миколу Шапаренка. Це станеться, якщо гравець не продовжить контракт.

На гравця претендує турецький "Фенербахче", повідомив журналіст Ерлан Сердал.

Читайте також:
Николай Шапаренко
Микола Шапаренко. Фото: "Динамо" Київ

Новий клуб для Шапаренка

Контракт 26-річного хавбека зі столичним клубом завершується у вересні, що робить його ситуацію привабливою для іноземних клубів.

У Туреччині уважно стежать за розвитком подій, однак наразі Шапаренко не входить до числа пріоритетних цілей. Українець перебуває в нижній частині трансферного списку.

Керівництво "Фенербахче" розглядає кілька кандидатур для підсилення середньої лінії. Рішення щодо можливого трансферу Шапаренка залежатиме від результатів перемовин з іншими гравцями та загальної стратегії клубу на ринку.

При цьому, Шапаренка розглядають турецькі "Бешикташ", "Трабзонспор", та іспанська "Жирона".

Цього сезону Шапаренко в 22 матчах забив два м'ячі та зробив сім асистів.

Нагадаємо, раніше колишній головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський розповів про причини невдачі в клубі.

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував смертельне ДТП з Ентоні Джошуа.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
