Динамо зимой может продать Шапаренко: интерес из Турции стал сильнее

Киевское "Динамо" зимой попытается продать своего полузащитника Николая Шапаренко. Это произойдет, если игрок не продлит контракт.

На игрока претендует турецкий "Фенербахче", сообщил журналист Эрлан Сердал.

Николай Шапаренко. Фото: "Динамо" Киев

Новый клуб для Шапаренко

Контракт 26-летнего хавбека со столичным клубом завершается в сентябре, что делает его ситуацию привлекательной для иностранных клубов.

В Турции внимательно следят за развитием событий, однако пока Шапаренко не входит в число приоритетных целей. Украинец находится в нижней части трансферного списка.

Руководство "Фенербахче" рассматривает несколько кандидатур для усиления средней линии. Решение относительно возможного трансфера Шапаренко будет зависеть от результатов переговоров с другими игроками и общей стратегии клуба на рынке.

При этом, Шапаренко рассматривают турецкие "Бешикташ", "Трабзонспор", и испанская "Жирона".

В этом сезоне Шапаренко в 22 матчах забил два мяча и сделал семь ассистов.

