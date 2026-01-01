Видео
Главная Спорт Лидер Динамо стал целью турецкого Топ-клуба

Лидер Динамо стал целью турецкого Топ-клуба

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 22:12
Динамо зимой может продать Шапаренко: интерес из Турции стал сильнее
Николай Шапаренко. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" зимой попытается продать своего полузащитника Николая Шапаренко. Это произойдет, если игрок не продлит контракт.

На игрока претендует турецкий "Фенербахче", сообщил журналист Эрлан Сердал.

Читайте также:
Николай Шапаренко
Николай Шапаренко. Фото: "Динамо" Киев

Новый клуб для Шапаренко

Контракт 26-летнего хавбека со столичным клубом завершается в сентябре, что делает его ситуацию привлекательной для иностранных клубов.

В Турции внимательно следят за развитием событий, однако пока Шапаренко не входит в число приоритетных целей. Украинец находится в нижней части трансферного списка.

Руководство "Фенербахче" рассматривает несколько кандидатур для усиления средней линии. Решение относительно возможного трансфера Шапаренко будет зависеть от результатов переговоров с другими игроками и общей стратегии клуба на рынке.

При этом, Шапаренко рассматривают турецкие "Бешикташ", "Трабзонспор", и испанская "Жирона".

В этом сезоне Шапаренко в 22 матчах забил два мяча и сделал семь ассистов.

Напомним, ранее бывший главный тренер "Динамо" Александр Шовковский рассказал о причинах неудачи в клубе.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал смертельное ДТП с Энтони Джошуа.

футбол Динамо Футбол трансферы Фенербахче Николай Шапаренко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
