Україна
Шапаренко досі не продовжив контракт з Динамо — що відомо

Шапаренко досі не продовжив контракт з Динамо — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 12:42
Шапаренко веде перемовини з Динамо щодо нового контракту
Микола Шапаренко. Фото: ФК "Динамо" Київ

Київське "Динамо" досі під загрозою того, що може втратити свого центрального півзахисника Миколу Шапаренка. Не підтвердились чутки про підписання гравцем нового контракту.

Деталі про перемовини Шапаренка з "Динамо" про новий контракт повідомили в ефірі "ТаТоТаке".

Шапаренко веде перемовини з "Динамо"

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, київський клуб і півзахисник продовжують діалог щодо нового контракту. Сторони перебувають у процесі перемовин, однак остаточного рішення — ні про продовження угоди, ні про її зрив наразі немає.

Чинний контракт 27-річного футболіста з Динамо розрахований до кінця вересня 2026 року. Востаннє Шапаренко підписував нову угоду з клубом восени 2020-го.

Цього сезону Шапаренко провів 22 матчі, в яких забив два м'ячі та зробив сім асистів.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість Шапаренка наразі оцінюється у 8 мільйонів євро.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
