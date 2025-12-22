В Туреччині назвали вартість Шапаренка

Микола Шапаренко. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" в січні близьке до втрати Миколи Шапаренка, який є одним із кращих гравців команди. Раніше було відомо про інтерес до гравця від "Жирони".

Також футболістом цікавляться в чемпіонаті Туреччини, повідомив портал Star.com.tr.

Реклама

Читайте також:

Микола Шапаренко в грі з "Ноа". Фото: "Динамо"

Шапаренко може перебратись до Туреччини

Інтерес до Шапаренка, як і кілька років тому, проявляє стамбульський "Бешикташ".

Стамбульський клуб планує підсилити центр поля під час зимового трансферного вікна і вже додав 27-річного українця до свого шортлиста.

Шапаренко, який здатен діяти як на позиції "вісімки", так і "десятки", можливість переїзду до Туреччини розглядає позитивно.

Контракт Шапаренка з київським клубом чинний до вересня 2026 року. Джерело стверджує, що "Бешикташ" може активізувати перемовини вже у січні, хоча трансфер не обіцяє бути простим з огляду на статус гравця в команді. Орієнтовну вартість півзахисника турки оцінюють у 8 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик звернувся до Тайсона Ф'юрі і поглузував над ним.

Також Усик допоміг Ентоні Джошуа в тренувальному таборі перед боєм з Джейком Полом.