Україна
Стало відомо, скільки європейський клуб запропонує за Шапаренка

Стало відомо, скільки європейський клуб запропонує за Шапаренка

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 06:45
В Туреччині назвали вартість Шапаренка
Микола Шапаренко. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" в січні близьке до втрати Миколи Шапаренка, який є одним із кращих гравців команди. Раніше було відомо про інтерес до гравця від "Жирони".

Також футболістом цікавляться в чемпіонаті Туреччини, повідомив портал Star.com.tr.

Читайте також:
Николай Шапаренко
Микола Шапаренко в грі з "Ноа". Фото: "Динамо"

Шапаренко може перебратись до Туреччини

Інтерес до Шапаренка, як і кілька років тому, проявляє стамбульський "Бешикташ".

Стамбульський клуб планує підсилити центр поля під час зимового трансферного вікна і вже додав 27-річного українця до свого шортлиста.

Шапаренко, який здатен діяти як на позиції "вісімки", так і "десятки", можливість переїзду до Туреччини розглядає позитивно.

Контракт Шапаренка з київським клубом чинний до вересня 2026 року. Джерело стверджує, що "Бешикташ" може активізувати перемовини вже у січні, хоча трансфер не обіцяє бути простим з огляду на статус гравця в команді. Орієнтовну вартість півзахисника турки оцінюють у 8 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик звернувся до Тайсона Ф'юрі і поглузував над ним.

Також Усик допоміг Ентоні Джошуа в тренувальному таборі перед боєм з Джейком Полом.

футбол Динамо Футбол трансфери Микола Шапаренко Бешикташ
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
