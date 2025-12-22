В Турции назвали стоимость Шапаренко

Николай Шапаренко. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" в январе близко к потере Николая Шапаренко, который является одним из лучших игроков команды. Ранее было известно об интересе к игроку от "Жироны".

Также футболистом интересуются в чемпионате Турции, сообщил портал Star.com.tr.

Николай Шапаренко в игре с "Ноа". Фото: "Динамо"

Шапаренко может перебраться в Турцию

Интерес к Шапаренко, как и несколько лет назад, проявляет стамбульский "Бешикташ".

Стамбульский клуб планирует усилить центр поля во время зимнего трансферного окна и уже добавил 27-летнего украинца в свой шортлист.

Шапаренко, который способен действовать как на позиции "восьмерки", так и "десятки", возможность переезда в Турцию рассматривает положительно.

Контракт Шапаренко с киевским клубом действует до сентября 2026 года. Источник утверждает, что "Бешикташ" может активизировать переговоры уже в январе, хотя трансфер не обещает быть простым, учитывая статус игрока в команде. Ориентировочную стоимость полузащитника турки оценивают в 8 миллионов евро.

