В Турции назвали стоимость Шапаренко

Стало известно, сколько европейский клуб предложит за Шапаренко
Киевское "Динамо" в январе близко к потере Николая Шапаренко, который является одним из лучших игроков команды. Ранее было известно об интересе к игроку от "Жироны".
Также футболистом интересуются в чемпионате Турции, сообщил портал Star.com.tr.
Шапаренко может перебраться в Турцию
Интерес к Шапаренко, как и несколько лет назад, проявляет стамбульский "Бешикташ".
Стамбульский клуб планирует усилить центр поля во время зимнего трансферного окна и уже добавил 27-летнего украинца в свой шортлист.
Шапаренко, который способен действовать как на позиции "восьмерки", так и "десятки", возможность переезда в Турцию рассматривает положительно.
Контракт Шапаренко с киевским клубом действует до сентября 2026 года. Источник утверждает, что "Бешикташ" может активизировать переговоры уже в январе, хотя трансфер не обещает быть простым, учитывая статус игрока в команде. Ориентировочную стоимость полузащитника турки оценивают в 8 миллионов евро.
