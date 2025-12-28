Шапаренко ведет переговоры с Динамо относительно нового контракта

Николай Шапаренко. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" до сих пор под угрозой того, что может потерять своего центрального полузащитника Николая Шапаренко. Не подтвердились слухи о подписании игроком нового контракта.

Детали о переговорах Шапаренко с "Динамо" о новом контракте сообщили в эфире "ТаТоТаке".

Шапаренко ведет переговоры с "Динамо"

По информации журналиста Михаила Спиваковского, киевский клуб и полузащитник продолжают диалог по новому контракту. Стороны находятся в процессе переговоров, однако окончательного решения — ни о продлении соглашения, ни о его срыве пока нет.

Действующий контракт 27-летнего футболиста с "Динамо" рассчитан до конца сентября 2026 года. Последний раз Шапаренко подписывал новое соглашение с клубом осенью 2020-го.

В этом сезоне Шапаренко провел 22 матча, в которых забил два мяча и сделал семь ассистов.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Шапаренко сейчас оценивается в 8 миллионов евро.

