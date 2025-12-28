Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шапаренко до сих пор не продлил контракт с Динамо — что известно

Шапаренко до сих пор не продлил контракт с Динамо — что известно

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 12:42
Шапаренко ведет переговоры с Динамо относительно нового контракта
Николай Шапаренко. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" до сих пор под угрозой того, что может потерять своего центрального полузащитника Николая Шапаренко. Не подтвердились слухи о подписании игроком нового контракта.

Детали о переговорах Шапаренко с "Динамо" о новом контракте сообщили в эфире "ТаТоТаке".

Реклама
Читайте также:

Шапаренко ведет переговоры с "Динамо"

По информации журналиста Михаила Спиваковского, киевский клуб и полузащитник продолжают диалог по новому контракту. Стороны находятся в процессе переговоров, однако окончательного решения — ни о продлении соглашения, ни о его срыве пока нет.

Действующий контракт 27-летнего футболиста с "Динамо" рассчитан до конца сентября 2026 года. Последний раз Шапаренко подписывал новое соглашение с клубом осенью 2020-го.

В этом сезоне Шапаренко провел 22 матча, в которых забил два мяча и сделал семь ассистов.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Шапаренко сейчас оценивается в 8 миллионов евро.

Напомним, чемпион мира Александр Усик назвал имя следующего соперника.

Бывший футболист "Динамо" Олег Саленко поскандалил с руководством клуба.

Динамо Футбол трансферы УПЛ Николай Шапаренко контракт
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации