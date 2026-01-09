Видео
Україна
В Динамо заявили, что у них самый лучший маркетинг

В Динамо заявили, что у них самый лучший маркетинг

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 23:59
В Динамо заявили, что имеют лучший маркетинг среди клубов УПЛ
Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

В киевском "Динамо" уверены, что у них хорошая маркетинговая служба. При этом, клуб постоянно критикуют за недостаточную работу с маркетинговой составляющей.

О месте "Динамо" в маркетинговом плане сообщил заместитель генерального директора "Динамо" Максим Радуцкий в комментарии Источнику.

Функционеры "Динамо" уверены в себе

Радуцкий в блиц-формате поделился собственными футбольными предпочтениями и оценил позиции киевского клуба.

По его словам, лучший маркетинг в УПЛ имеет именно "Динамо". Среди любимых клубов вне Украины он назвал мадридский "Реал".

Говоря о возможном символическом подписании иностранного футболиста, Радуцкий остановился на кандидатуре Эдгара Давидса, отметив, что хуже от этого точно не было бы. Из легенд мирового футбола он хотел бы пообщаться за кофе с Раулем.

Самым ярким матчем, который он видел вживую, Радуцкий назвал игру с участием "Интер Майами", добавив, что сама атмосфера была впечатляющей.

Также он ответил на вопрос о возможном возвращении экс-игроков "Динамо", назвав две легендарные фигуры клуба — Владимира Мунтяна и Валентина Белькевича.

Напомним, ранее Усик купил себе автомобиль BMW в коллекцию.

Украинскому защитнику Илье Забарному удалось выиграть Суперкубок Франции.

футбол Динамо УПЛ Игорь Суркис Григорий Суркис
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
