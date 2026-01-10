В Динамо решили, где будет играть Блэнуцэ

Владислав Блэнуцэ во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" Владислав Блэнуцэ получит еще один шанс закрепиться в украинской команде. В его услугах заинтересованы несколько зарубежных клубов.

Трансфер игрока возможен не ранее, чем во время летнего межсезонья, сообщает издания GSP.

Румынская "Крайова" вела переговоры с "Динамо" по поводу Владислава Блэнуцэ. Обсуждались варианты с трансфером и арендой 23-летнего нападающего. Однако стороны не смогли найти решение, которое помогло бы игроку покинуть Киев.

Владислав Блэнуцэ борется за мяч. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что сказали в "Крайове" о Блэнуцэ

Футболист "бело-синих" не сможет выступать за другую команду до конца нынешнего сезона. Он перешел в "Динамо" в 2025 году в качестве замены Владиславу Ванату, который уехал в "Жирону".

Блэнуцэ не успел адаптировать к украинскому футболу за полгода, которые провел в Киеве. Сразу несколько команд захотели подписать этого игрока, но "бело-синие" дадут Владиславу возможность проявить себя несмотря на то, что болельщики столичной команды не любят форварда.

В сезоне 2025/2026 Блэнуцэ провел за "Динамо" 10 матчей и отметился только одним забитым голом.

