Динамо определилось с будущим Блэнуцэ — что известно

Динамо определилось с будущим Блэнуцэ — что известно

Дата публикации 10 января 2026 16:21
В Динамо решили, где будет играть Блэнуцэ
Владислав Блэнуцэ во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" Владислав Блэнуцэ получит еще один шанс закрепиться в украинской команде. В его услугах заинтересованы несколько зарубежных клубов. 

Трансфер игрока возможен не ранее, чем во время летнего межсезонья, сообщает издания GSP

Читайте также:

Румынская "Крайова" вела переговоры с "Динамо" по поводу Владислава Блэнуцэ. Обсуждались варианты с трансфером и арендой 23-летнего нападающего. Однако стороны не смогли найти решение, которое помогло бы игроку покинуть Киев. 

Владислав Блэнуцэ
Владислав Блэнуцэ борется за мяч. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что сказали в "Крайове" о Блэнуцэ 

Футболист "бело-синих" не сможет выступать за другую команду до конца нынешнего сезона. Он перешел в "Динамо" в 2025 году в качестве замены Владиславу Ванату, который уехал в "Жирону". 

Блэнуцэ не успел адаптировать к украинскому футболу за полгода, которые провел в Киеве. Сразу несколько команд захотели подписать этого игрока, но "бело-синие" дадут Владиславу возможность проявить себя несмотря на то, что болельщики столичной команды не любят форварда. 

В сезоне 2025/2026 Блэнуцэ провел за "Динамо" 10 матчей и отметился только одним забитым голом. 

Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик может столкнуться с новым вызовом в своей карьере. 

Известный в прошлом боксер Владимир Кличко снова провел спарринг с другим известным спортсменом. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Владислав Бленуце
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
