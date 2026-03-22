Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Динамо летом избавится от своего скандального футболиста

Динамо летом избавится от своего скандального футболиста

Ua ru
Дата публикации 22 марта 2026 23:59
Динамо летом избавится от своего скандального футболиста
Владислав Бленуце. Фото: "Динамо"

Форвард "Динамо" Владислав Бленуце может покинуть киевский клуб уже летом 2026 года. Речь идет о возможном уходе как минимум на правах аренды.

Об этом сообщило румынское издание Sport.ro, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Владислав Бленуце в матче УПЛ за киевское Динамо
Владислав Бленуце. Фото: "Динамо"

Бленуце покинет киевское "Динамо"

По информации источника, 24-летний нападающий не входит в планы команды и фактически выпал из обоймы. Последний матч форварда за "Динамо" состоялся 9 ноября, после чего он не получал игровой практики.

"Бленуце покинет "Динамо" летом, стопроцентно", — сообщил источник, близкий к игроку.

Бленуце присоединился к киевскому клубу в сентябре 2025 года после перехода из румынской "Крайовы". Однако уже в первые месяцы в Украине он не смог закрепиться в основном составе и попал в скандал, поскольку вместе с женой делал перепосты российских пропагандистов.

По данным румынских медиа, форвард столкнулся с проблемами адаптации и не получил доверия тренерского штаба. Отсутствие стабильной игровой практики привело к тому, что игрок рассматривает варианты смены клуба.

Несмотря на то, что контракт Бленуце с "Динамо" действует до 30 июня 2030 года, стороны могут согласиться на временный уход. Наиболее вероятным вариантом называется аренда.

Интерес к нападающему ранее проявляло "Динамо" Бухарест. Румынский клуб рассматривал возможность подписания игрока еще зимой и может вернуться к этому варианту летом. Однако он не хотел платить за аренду.

Также сообщается, что Бленуце сменил агентское представительство и подписал контракт с международным агентством Base. В то же время сам футболист не полностью доволен текущим сотрудничеством.

Напомним, наставник национальной команды Украины Сергей Ребров начал тренировочный сбор перед игрой против Швеции.

Руководитель мировой легкой атлетики Себастьян Коу прокомментировал выступление Ярославы Магучих и Юлии Левченко на чемпионате мира.

футбол Динамо Футбол трансферы УПЛ Владислав Бленуце
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации