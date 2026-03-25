Megogo покажет игру Украина — Швеция за финал отбора на ЧМ-2026

Megogo покажет игру Украина — Швеция за финал отбора на ЧМ-2026

Дата публикации 25 марта 2026 08:56
Megogo покажет игру Украина - Швеция за финал отбора на ЧМ-2026
Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Матч полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 между сборными Украины и Швеции эксклюзивно будет транслировать медиасервис Megogo. Поединок состоится 26 марта в Валенсии.

Матч начнется в 21:45, сообщил портал Новини.LIVE.

Болельщики сборной Украины. Фото: УАФ

Трансляция поединка Украина — Швеция

Посмотреть встречу можно будет на OTT-платформе Megogo по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и во всех "MEGOPACK".

Кроме этого, матч будет транслироваться бесплатно на телеканале "Megogo Спорт" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Поединок имеет ключевое значение для команды Сергея Реброва, ведь определит, сможет ли сборная продолжить борьбу за путевку на чемпионат мира. В случае победы Украина выйдет в финал плей-офф, где сыграет против победителя пары Польша — Албания.

Если же украинская команда потерпит поражение, то 31 марта она проведет контрольный матч против одной из этих сборных.

Матч будет обслуживать португальская бригада арбитров во главе с Жоау Пинейру. Этот рефери уже имеет опыт работы на матчах с участием Украины. В сентябре 2022 года он судил поединок против Армении, который завершился победой украинцев со счетом 5:0, а в ноябре 2024-го — игру против Албании (2:1).

История противостояния между Украиной и Швецией насчитывает пять матчей. Украинская команда имеет преимущество - три победы. В частности, "желто-синие" побеждали в 2008 году, на Евро-2012, а также в драматическом матче Евро-2020 в овертайме. Еще одна встреча завершилась вничью, а однажды победу одержали шведы.

Накануне матча букмекеры оценивают шансы соперников как примерно равные. Небольшое преимущество отдают сборной Швеции, которую возглавляет английский специалист Грэм Поттер.

Коэффициент на победу Украины в основное время составляет 2,97, на ничью — 3,28, а на успех шведов — 2,57.

Сборная Украины подходит к этому матчу после учебно-тренировочного сбора в Испании, где команда готовилась к решающим матчам. Тренерский штаб работал над тактикой, физической подготовкой и взаимодействием игроков.

Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
