Megogo покаже гру Україна — Швеція за фінал відбору на ЧС-2026

Megogo покаже гру Україна — Швеція за фінал відбору на ЧС-2026

Дата публікації: 25 березня 2026 08:56
Гравці збірної України. Фото: УАФ

Матч півфіналу плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026 між збірними України та Швеції ексклюзивно транслюватиме медіасервіс Megogo. Поєдинок відбудеться 26 березня у Валенсії.

Матч розпочнеться об 21:45, повідомив портал Новини.LIVE.

Болельщики сборной Украины
Уболівальники збірної України. Фото:  УАФ

Трансляція поєдинку Україна — Швеція

Переглянути зустріч можна буде на OTT-платформі Megogo за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK".

Окрім цього, матч транслюватиметься безплатно на телеканалі "Megogo Спорт" у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Поєдинок має ключове значення для команди Сергія Реброва, адже визначить, чи зможе збірна продовжити боротьбу за путівку на чемпіонат світу. У разі перемоги Україна вийде до фіналу плей-оф, де зіграє проти переможця пари Польща — Албанія.

Якщо ж українська команда зазнає поразки, то 31 березня вона проведе контрольний матч проти однієї з цих збірних.

Матч обслуговуватиме португальська бригада арбітрів на чолі з Жоау Пінейру. Цей рефері вже має досвід роботи на матчах за участю України. У вересні 2022 року він судив поєдинок проти Вірменії, який завершився перемогою українців із рахунком 5:0, а у листопаді 2024-го — гру проти Албанії (2:1).

Історія протистояння між Україною та Швецією налічує п’ять матчів. Українська команда має перевагу — три перемоги. Зокрема, "жовто-сині" перемагали у 2008 році, на Євро-2012, а також у драматичному матчі Євро-2020 в овертаймі. Ще одна зустріч завершилася внічию, а одного разу перемогу здобули шведи.

Напередодні матчу букмекери оцінюють шанси суперників як приблизно рівні. Невелику перевагу надають збірній Швеції, яку очолює англійський фахівець Грем Поттер.

Коефіцієнт на перемогу України в основний час становить 2,97, на нічию — 3,28, а на успіх шведів — 2,57.

Збірна України підходить до цього матчу після навчально-тренувального збору в Іспанії, де команда готувалася до вирішальних матчів. Тренерський штаб працював над тактикою, фізичною підготовкою та взаємодією гравців.

Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
