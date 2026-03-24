Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Тоттенгем розглядає на посаду тренера колишніх наставників Шахтаря та Челсі

Тоттенгем розглядає на посаду тренера колишніх наставників Шахтаря та Челсі

Ua ru
Дата публікації: 24 березня 2026 18:57
Гравці "Тоттенгема" під час матчу АПЛ. Фото: Reuters

"Тоттенгем" визначився з кандидатами на посаду головного тренера та не планує залишати Ігора Тудора на посаді після завершення сезону. Клуб уже почав пошук нового наставника на тлі невдалих результатів у чемпіонаті.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Telegraph.

Ігор Тудор. Фото: Reuters

Новий тренер для "Тоттенгема"

Хорватський спеціаліст Тудор очолив команду в лютому після звільнення Томаса Франка та підписав короткостроковий контракт до кінця сезону. Однак у клубі вже вирішили, що він не продовжить роботу влітку.

"Тоттенгем" сформував список основних претендентів на посаду головного тренера.

Головними кандидатами вважаються Роберто Де Дзербі та Маурісіо Почеттіно. Італієць раніше працював у "Шахтарі", "Брайтоні" та "Марселі", де зарекомендував себе із чіткою ігровою філософією та акцентом на атакувальний футбол.

Почеттіно добре знайомий із клубом, оскільки останні головні успіхи, зокрема вихід у фінал Ліги чемпіонів сезону 2018/19, були пов’язані саме з ним. Під його керівництвом "Тоттенгем" став топовим клубом АПЛ.

Керівництво клубу розглядає аргентинця як варіант, який здатний швидко стабілізувати ситуацію в команді та повернути її до боротьби за єврокубки.

Наразі "Тоттенгем" перебуває в складному турнірному становищі. Після 31-го туру команда набрала 30 очок і посідає 17-те місце в турнірній таблиці АПЛ.

Відрив від зони вильоту становить лише одне очко — "Вест Гем" має на один бал менше.

Такі результати змушують клуб оперативно реагувати на ситуацію та планувати кадрові зміни. Завадити їм можуть лише клуби-конкуренти. Наразі зацікавленість у Почеттіно приписують мадридському "Реалу".

У керівництві "Тоттенгема" вважають, що новий тренер має не лише покращити результати, а й закласти основу для довгострокового розвитку команди.

Остаточне рішення щодо призначення наставника планують ухвалити після завершення сезону, коли стане зрозуміло, у якому турнірному статусі команда завершить чемпіонат. До цього часу Ігор Тудор виконуватиме обов’язки головного тренера та намагатиметься втримати клуб у Прем’єр-лізі.

Роберто Де Дзербі Маурісіо Почеттіно Тоттенгем тренер АПЛ
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації