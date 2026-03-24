Тоттенгем розглядає на посаду тренера колишніх наставників Шахтаря та Челсі

"Тоттенгем" визначився з кандидатами на посаду головного тренера та не планує залишати Ігора Тудора на посаді після завершення сезону. Клуб уже почав пошук нового наставника на тлі невдалих результатів у чемпіонаті.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Telegraph.

Ігор Тудор. Фото: Reuters

Новий тренер для "Тоттенгема"

Хорватський спеціаліст Тудор очолив команду в лютому після звільнення Томаса Франка та підписав короткостроковий контракт до кінця сезону. Однак у клубі вже вирішили, що він не продовжить роботу влітку.

"Тоттенгем" сформував список основних претендентів на посаду головного тренера.

Головними кандидатами вважаються Роберто Де Дзербі та Маурісіо Почеттіно. Італієць раніше працював у "Шахтарі", "Брайтоні" та "Марселі", де зарекомендував себе із чіткою ігровою філософією та акцентом на атакувальний футбол.

Почеттіно добре знайомий із клубом, оскільки останні головні успіхи, зокрема вихід у фінал Ліги чемпіонів сезону 2018/19, були пов’язані саме з ним. Під його керівництвом "Тоттенгем" став топовим клубом АПЛ.

Керівництво клубу розглядає аргентинця як варіант, який здатний швидко стабілізувати ситуацію в команді та повернути її до боротьби за єврокубки.

Наразі "Тоттенгем" перебуває в складному турнірному становищі. Після 31-го туру команда набрала 30 очок і посідає 17-те місце в турнірній таблиці АПЛ.

Відрив від зони вильоту становить лише одне очко — "Вест Гем" має на один бал менше.

Такі результати змушують клуб оперативно реагувати на ситуацію та планувати кадрові зміни. Завадити їм можуть лише клуби-конкуренти. Наразі зацікавленість у Почеттіно приписують мадридському "Реалу".

У керівництві "Тоттенгема" вважають, що новий тренер має не лише покращити результати, а й закласти основу для довгострокового розвитку команди.

Остаточне рішення щодо призначення наставника планують ухвалити після завершення сезону, коли стане зрозуміло, у якому турнірному статусі команда завершить чемпіонат. До цього часу Ігор Тудор виконуватиме обов’язки головного тренера та намагатиметься втримати клуб у Прем’єр-лізі.