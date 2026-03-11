Почеттіно висловився щодо переходу в мадридський Реал

Маурісіо Почеттіно з друзями. Фото: Reuters

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно прокоментував інформацію про можливий інтерес мадридського "Реала". Аргентинського фахівця називають одним із кандидатів на посаду наставника клубу.

Почеттіно задоволений чутками

Почеттіно не став прямо відповідати на запитання щодо можливого переходу до мадридської команди. При цьому, він заявив, що усьому свій час.

"Чи натхненний я інтересом з боку "Реала"? Усьому свій час. Футбол приведе вас туди, куди захоче", — сказав тренер.

Аргентинський спеціаліст очолив збірну США у вересні 2024 року. Його контракт з американською федерацією футболу розрахований до кінця липня 2026 року. Раніше він вдало працював у "Тоттенгемі", але періоди в "ПСЖ" та "Челсі" були менш вдалими.

Наразі головним тренером "Реала" є Альваро Арбелоа. Він очолив мадридський клуб 13 січня 2026 року й отримав час до літа.

