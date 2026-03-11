Відео
Почеттіно прокоментував можливий інтерес Реала

Дата публікації: 11 березня 2026 00:29
Почеттіно висловився щодо переходу в мадридський Реал
Маурісіо Почеттіно з друзями. Фото: Reuters

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно прокоментував інформацію про можливий інтерес мадридського "Реала". Аргентинського фахівця називають одним із кандидатів на посаду наставника клубу.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Madrid Universal.

Реал Мадрид
Гравці мадридського "Реалу". Фото: Reuters

Почеттіно задоволений чутками

Почеттіно не став прямо відповідати на запитання щодо можливого переходу до мадридської команди. При цьому, він заявив, що усьому свій час.

"Чи натхненний я інтересом з боку "Реала"? Усьому свій час. Футбол приведе вас туди, куди захоче", — сказав тренер.

Аргентинський спеціаліст очолив збірну США у вересні 2024 року. Його контракт з американською федерацією футболу розрахований до кінця липня 2026 року. Раніше він вдало працював у "Тоттенгемі", але періоди в "ПСЖ" та "Челсі" були менш вдалими.

Наразі головним тренером "Реала" є Альваро Арбелоа. Він очолив мадридський клуб 13 січня 2026 року й отримав час до літа.

футбол Реал Мадрид Іспанська Ла Ліга Маурісіо Почеттіно тренер
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
