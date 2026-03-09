Неймара судить колишня кухарка через умови роботи

Бразильська зірка футболу Неймар. Фото: Reuters

Колишня кухарка бразильського футболіста Неймара подала до суду на нього. Вона звинувачує спортсмена у надмірному навантаженні під час роботи.

Неймар має захищатись в суді

За словами жінки, вона працювала в будинку футболіста по 16 годин на день — з 7:00 до 23:00. У її обов’язки входило приготування їжі для великої кількості людей, інколи понад 150 осіб.

Кухарка стверджує, що працювала не лише у будні, а й у вихідні. Крім того, їй доводилося переносити важкі кухонні предмети та шматки м’яса вагою близько 10 кілограмів.

За її словами, таке навантаження призвело до проблем зі здоров’ям, зокрема, до болей у спині та стегнах.

Жінка вимагає, щоб Неймар компенсував її медичні витрати, виплачував фінансову допомогу та заплатив близько 43 тисяч євро за понаднормову роботу.

