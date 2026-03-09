Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт На Неймара власна кухарка подала позов до суду

На Неймара власна кухарка подала позов до суду

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 09:41
Неймара судить колишня кухарка через умови роботи
Бразильська зірка футболу Неймар. Фото: Reuters

Колишня кухарка бразильського футболіста Неймара подала до суду на нього. Вона звинувачує спортсмена у надмірному навантаженні під час роботи.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Record.

Реклама
Читайте також:
Неймар во время подготовки к матчу
Неймар на тренировке. Фото: instagram.com/neymarjr

Неймар має захищатись в суді

За словами жінки, вона працювала в будинку футболіста по 16 годин на день — з 7:00 до 23:00. У її обов’язки входило приготування їжі для великої кількості людей, інколи понад 150 осіб.

Кухарка стверджує, що працювала не лише у будні, а й у вихідні. Крім того, їй доводилося переносити важкі кухонні предмети та шматки м’яса вагою близько 10 кілограмів.

За її словами, таке навантаження призвело до проблем зі здоров’ям, зокрема, до болей у спині та стегнах.

Жінка вимагає, щоб Неймар компенсував її медичні витрати, виплачував фінансову допомогу та заплатив близько 43 тисяч євро за понаднормову роботу.

Нагадаємо, київське "Динамо" влітку може продати форварда Владислава Супрягу.

До збірних України може доєднатися гравець із інземної країни.

суд футбол Бразилія Неймар ФК Сантос
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації