Бывшая кухарка подала в суд на Неймара

Бразильская звезда футбола Неймар. Фото: Reuters

Бывшая кухарка бразильской звезды "Сантоса" Неймара судится с футблистом. Она требует компенсацию из-за обвинений в переработке, которая привела к проблемам со здоровьем.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Record.

Реклама

Читайте также:

Неймар на тренировке. Фото: instagram.com/neymarjr

Неймар должен защищаться в суде

По словам женщины, она работала в доме футболиста по 16 часов в день — с 7:00 до 23:00. В ее обязанности входило приготовление пищи для большого количества людей, иногда более 150 человек.

Повариха утверждает, что работала не только в будни, но и в выходные. Кроме того, ей приходилось переносить тяжелые кухонные предметы и куски мяса весом около 10 килограммов.

По ее словам, такая нагрузка привела к проблемам со здоровьем, в частности, к болям в спине и бедрах.

Женщина требует, чтобы Неймар компенсировал ее медицинские расходы, выплачивал финансовую помощь и заплатил около 43 тысяч евро за сверхурочную работу.

Напомним, киевское "Динамо" летом может продать форварда Владислава Супрягу.

К сборным Украины может присоединиться игрок из иностранной страны.