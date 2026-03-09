Бывшая кухарка подала в суд на Неймара

Неймара хотят судить из-за невыносимых условий работы
Бывшая кухарка бразильской звезды "Сантоса" Неймара судится с футблистом. Она требует компенсацию из-за обвинений в переработке, которая привела к проблемам со здоровьем.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Record.
Неймар должен защищаться в суде
По словам женщины, она работала в доме футболиста по 16 часов в день — с 7:00 до 23:00. В ее обязанности входило приготовление пищи для большого количества людей, иногда более 150 человек.
Повариха утверждает, что работала не только в будни, но и в выходные. Кроме того, ей приходилось переносить тяжелые кухонные предметы и куски мяса весом около 10 килограммов.
По ее словам, такая нагрузка привела к проблемам со здоровьем, в частности, к болям в спине и бедрах.
Женщина требует, чтобы Неймар компенсировал ее медицинские расходы, выплачивал финансовую помощь и заплатил около 43 тысяч евро за сверхурочную работу.
Напомним, киевское "Динамо" летом может продать форварда Владислава Супрягу.
К сборным Украины может присоединиться игрок из иностранной страны.
Читайте Новини.LIVE!