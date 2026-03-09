Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Неймара хотят судить из-за невыносимых условий работы

Неймара хотят судить из-за невыносимых условий работы

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 09:41
Бывшая кухарка подала в суд на Неймара
Бразильская звезда футбола Неймар. Фото: Reuters

Бывшая кухарка бразильской звезды "Сантоса" Неймара судится с футблистом. Она требует компенсацию из-за обвинений в переработке, которая привела к проблемам со здоровьем.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Record.

Реклама
Читайте также:
Неймар во время подготовки к матчу
Неймар на тренировке. Фото: instagram.com/neymarjr

Неймар должен защищаться в суде

По словам женщины, она работала в доме футболиста по 16 часов в день — с 7:00 до 23:00. В ее обязанности входило приготовление пищи для большого количества людей, иногда более 150 человек.

Повариха утверждает, что работала не только в будни, но и в выходные. Кроме того, ей приходилось переносить тяжелые кухонные предметы и куски мяса весом около 10 килограммов.

По ее словам, такая нагрузка привела к проблемам со здоровьем, в частности, к болям в спине и бедрах.

Женщина требует, чтобы Неймар компенсировал ее медицинские расходы, выплачивал финансовую помощь и заплатил около 43 тысяч евро за сверхурочную работу.

Напомним, киевское "Динамо" летом может продать форварда Владислава Супрягу.

К сборным Украины может присоединиться игрок из иностранной страны.

суд футбол Бразилия Неймар ФК Сантос
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации