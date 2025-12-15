Відео
Головна Спорт Неймар яскраво провів час з коханою дівчиною

Неймар яскраво провів час з коханою дівчиною

Дата публікації: 15 грудня 2025 07:45
Неймар відпочиває в Нью-Йорку перед операцією на коліні
Неймар на тренуванні. Фото: instagram.com/neymarjr

Бразильська суперзірка футболу Неймар вже розпочав свої різдвяні канікули. Компанію йому складає його кохана Бруна Б'янкарді.

Відео з канікул Неймар розмістив у Instagram.

Читайте також:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Як Неймар проводить канікули

Неймар скористався паузою в сезоні та вирушив на відпочинок до Нью-Йорка. Бразильського форварда помітили на Таймс-сквер разом із Б'янкарді. Щоб уникнути надмірної уваги фанатів, футболіст обрав стильну біло-блакитну балаклаву, яка одразу привернула увагу в мережі.

Поява Неймара в центрі Манхеттена відбулася на тлі новин про його здоров’я. Раніше стало відомо, що бразильцю доведеться перенести операцію на коліні. Кінцівку сезону він догравав через біль, однак продовжував виходити на поле та допоміг "Сантосу" зберегти місце в елітному дивізіоні.

Найближчим часом Неймар зосередиться на відновленні після хірургічного втручання, а терміни його повернення до повноцінних тренувань залежатимуть від перебігу реабілітації.

Нагадаємо, Олександр Шовковський повечеряв у затишній обстановці одного зі столичних ресторанів.

"Бенфіка" може підсилитись зірковим українським футболістом — що відомо.

США футбол канікули Неймар ФК Сантос
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
