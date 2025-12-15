Неймар отдыхает в Нью-Йорке перед операцией на колене

Неймар на тренировке. Фото: instagram.com/neymarjr

Бразильская суперзвезда футбола Неймар уже начал свои рождественские каникулы. Компанию ему составляет его возлюбленная Бруна Бьянкарди.

Видео с каникул Неймар разместил в Instagram.

Как Неймар проводит каникулы

Неймар воспользовался паузой в сезоне и отправился на отдых в Нью-Йорк. Бразильского форварда заметили на Таймс-сквер вместе с Бьянкарди. Чтобы избежать чрезмерного внимания фанатов, футболист выбрал стильную бело-голубую балаклаву, которая сразу привлекла внимание в сети.

Появление Неймара в центре Манхэттена состоялось на фоне новостей о его здоровье. Ранее стало известно, что бразильцу придется перенести операцию на колене. Концовку сезона он доигрывал из-за боли, однако продолжал выходить на поле и помог "Сантосу" сохранить место в элитном дивизионе.

В ближайшее время Неймар сосредоточится на восстановлении после хирургического вмешательства, а сроки его возвращения к полноценным тренировкам будут зависеть от хода реабилитации.

