Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Неймар ярко провел время с любимой девушкой

Неймар ярко провел время с любимой девушкой

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 07:45
Неймар отдыхает в Нью-Йорке перед операцией на колене
Неймар на тренировке. Фото: instagram.com/neymarjr

Бразильская суперзвезда футбола Неймар уже начал свои рождественские каникулы. Компанию ему составляет его возлюбленная Бруна Бьянкарди.

Видео с каникул Неймар разместил в Instagram.

Реклама
Читайте также:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как Неймар проводит каникулы

Неймар воспользовался паузой в сезоне и отправился на отдых в Нью-Йорк. Бразильского форварда заметили на Таймс-сквер вместе с Бьянкарди. Чтобы избежать чрезмерного внимания фанатов, футболист выбрал стильную бело-голубую балаклаву, которая сразу привлекла внимание в сети.

Появление Неймара в центре Манхэттена состоялось на фоне новостей о его здоровье. Ранее стало известно, что бразильцу придется перенести операцию на колене. Концовку сезона он доигрывал из-за боли, однако продолжал выходить на поле и помог "Сантосу" сохранить место в элитном дивизионе.

В ближайшее время Неймар сосредоточится на восстановлении после хирургического вмешательства, а сроки его возвращения к полноценным тренировкам будут зависеть от хода реабилитации.

Напомним, Александр Шовковский поужинал в уютной обстановке одного из столичных ресторанов.

"Бенфика" может усилиться звездным украинским футболистом - что известно.

США футбол каникулы Неймар ФК Сантос
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации