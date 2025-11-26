Відео
Нова травма Неймара може призвести до закінчення кар'єри

Нова травма Неймара може призвести до закінчення кар'єри

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 14:13
Оновлено: 14:12
Неймар отримав чергову важку травму і може завершити кар'єру
Неймар під час поєдинку. Фото: Reuters/Thiago Bernardes

Лідер збірної Бразилії Неймар знову потрапив до лазарету. Відомий футболіст під час матчу національної першості отримав травму коліна.

До кінця календарного року Неймар може вже не вийти на поле, повідомляє Globo.

Читайте також:

Проблеми бразильського "Сантоса" продовжують накопичуватися. Команда йде на 17 місці в турнірній таблиці, а це зона вильоту. До кінця чемпіонату залишилося три тури, в яких "пейше" спробують вибороти право зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Неймар
Неймар розвиває атаку "Сантоса". Фото: Reuters/Thiago Bernardes

Нова травма Неймара

Ставка бразильської команди на лідера національної збірної не виправдалася. У цьому сезоні Неймар зіграв за "Сантос" 25 поєдинків, забив 7 голів та зробив 3 результативні передачі. При цьому він отримав уже четверту травму, яка може призвести до дострокового завершення кар'єри.

Під час матчу з "Мірасолою", в якому Неймар забив свій перший гол за кілька місяців, футболіст відчув дискомфорт у коліні. Обстеження показало серйозну травму. Неймар не допоможе "Сантосу" до кінця нинішнього року, що знижує шанси команди врятуватися від вильоту в нижчий дивізіон.

Нагадаємо, Василя Ломаченка вперше за довгий час прибув на "Вечір боксу", у спортсмена є особлива мета.

Український захисник Ілля Забарний спілкується в "ПСЖ" з російським голкіпером Матвієм Сафоновим.

Тренер "Барселони" після поразки від "Челсі" кричав у роздягальні та голосно грюкав дверима.

спорт футбол Неймар ФК Сантос Збірна Бразилії з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
