Неймар отримав чергову важку травму і може завершити кар'єру

Лідер збірної Бразилії Неймар знову потрапив до лазарету. Відомий футболіст під час матчу національної першості отримав травму коліна.

До кінця календарного року Неймар може вже не вийти на поле, повідомляє Globo.

Проблеми бразильського "Сантоса" продовжують накопичуватися. Команда йде на 17 місці в турнірній таблиці, а це зона вильоту. До кінця чемпіонату залишилося три тури, в яких "пейше" спробують вибороти право зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Нова травма Неймара

Ставка бразильської команди на лідера національної збірної не виправдалася. У цьому сезоні Неймар зіграв за "Сантос" 25 поєдинків, забив 7 голів та зробив 3 результативні передачі. При цьому він отримав уже четверту травму, яка може призвести до дострокового завершення кар'єри.

Під час матчу з "Мірасолою", в якому Неймар забив свій перший гол за кілька місяців, футболіст відчув дискомфорт у коліні. Обстеження показало серйозну травму. Неймар не допоможе "Сантосу" до кінця нинішнього року, що знижує шанси команди врятуватися від вильоту в нижчий дивізіон.

