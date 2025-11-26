Неймар получил очередную тяжелую травму и может завершить карьеру

Новая травма Неймара может привести к окончанию карьеры
Лидер сборной Бразилии Неймар снова попал в лазарет. Известный футболист во время матча национального первенства получил травму колена.
До конца календарного года Неймар может уже не выйти на поле, сообщает Globo.
Проблемы бразильского "Сантоса" продолжают накапливаться. Команда идет на 17 месте в турнирной таблице, а это зона вылета. До конца чемпионата осталось три тура, в которых "пейше" попробуют завоевать право сохранить прописку в элитном дивизионе.
Новая травма Неймара
Ставка бразильской команды на лидера национальной сборной не оправдалась. В этом сезоне Неймар сыграл за "Сантос" 25 поединков, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. При этом он получил уже четвертую травму, которая может привести к досрочному завершению карьеры.
Во время матча с "Мирасолой", в котором Неймар забил свой первый гол за несколько месяцев, футболист почувствовал дискомфорт в колене. Обследование показало серьезную травму. Неймар не поможет "Сантосу" до конца нынешнего года, что снижает шансы команды спастись от вылета в низший дивизион.
