Видео

Новая травма Неймара может привести к окончанию карьеры

Новая травма Неймара может привести к окончанию карьеры

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 14:13
обновлено: 14:12
Неймар получил очередную тяжелую травму и может завершить карьеру
Неймар во время поединка. Фото: Reuters/Thiago Bernardes

Лидер сборной Бразилии Неймар снова попал в лазарет. Известный футболист во время матча национального первенства получил травму колена. 

До конца календарного года Неймар может уже не выйти на поле, сообщает Globo

Проблемы бразильского "Сантоса" продолжают накапливаться. Команда идет на 17 месте в турнирной таблице, а это зона вылета. До конца чемпионата осталось три тура, в которых "пейше" попробуют завоевать право сохранить прописку в элитном дивизионе. 

Неймар
Неймар развивает атаку "Сантоса". Фото: Reuters/Thiago Bernardes

Новая травма Неймара

Ставка бразильской команды на лидера национальной сборной не оправдалась. В этом сезоне Неймар сыграл за "Сантос" 25 поединков, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. При этом он получил уже четвертую травму, которая может привести к досрочному завершению карьеры. 

Во время матча с "Мирасолой", в котором Неймар забил свой первый гол за несколько месяцев, футболист почувствовал дискомфорт в колене. Обследование показало серьезную травму. Неймар не поможет "Сантосу" до конца нынешнего года, что снижает шансы команды спастись от вылета в низший дивизион.  

спорт футбол Неймар ФК Сантос Сборная Бразилии по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
