Неймар получил очередную тяжелую травму и может завершить карьеру

Неймар во время поединка. Фото: Reuters/Thiago Bernardes

Лидер сборной Бразилии Неймар снова попал в лазарет. Известный футболист во время матча национального первенства получил травму колена.

До конца календарного года Неймар может уже не выйти на поле, сообщает Globo.

Реклама

Читайте также:

Проблемы бразильского "Сантоса" продолжают накапливаться. Команда идет на 17 месте в турнирной таблице, а это зона вылета. До конца чемпионата осталось три тура, в которых "пейше" попробуют завоевать право сохранить прописку в элитном дивизионе.

Неймар развивает атаку "Сантоса". Фото: Reuters/Thiago Bernardes

Новая травма Неймара

Ставка бразильской команды на лидера национальной сборной не оправдалась. В этом сезоне Неймар сыграл за "Сантос" 25 поединков, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. При этом он получил уже четвертую травму, которая может привести к досрочному завершению карьеры.

Во время матча с "Мирасолой", в котором Неймар забил свой первый гол за несколько месяцев, футболист почувствовал дискомфорт в колене. Обследование показало серьезную травму. Неймар не поможет "Сантосу" до конца нынешнего года, что снижает шансы команды спастись от вылета в низший дивизион.

Напомним, Василия Ломаченко впервые за долгое время прибыл на "Вечер бокса", у спортсмена есть особая цель.

Украинский защитник Илья Забарный общается в "ПСЖ" с российским голкипером Матвеем Сафоновым.

Тренер "Барселоны" после поражения от "Челси" кричал в раздевалке и громко хлопал дверью.